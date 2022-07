L’assistant Google a une fonctionnalité utile et inattendue parfaite pour les vacances

in

Grâce à l’assistant Google, vous pouvez éviter l’une des situations les plus ennuyeuses qui puissent vous arriver pendant les vacances.

Peut-être que la prochaine fois que des vacances ou des vacances approchent, le assistante google va éviter l’une des situations les plus ennuyeuses qui pourraient vous arriver : que l’alarme mobile se met à sonner le matin, même si je n’ai pas besoin d’aller au travail ou à l’école.

Ceci a été découvert par plusieurs utilisateurs de Reddit qui, à l’approche des vacances, ont reçu un invite de l’assistant google soulignant la possibilité de désactiver ou modifier l’alarme pour éviter qu’il ne sonne le lendemain.

L’alarme mobile ne vous réveillera plus pendant votre jour de repos

Comme cela a été indiqué dans 9to5Google, cette fonctionnalité a été introduite parallèlement à la mise à jour Android de mars sur les appareils Google Pixel, en tant que nouvelle option intégrée au widget « En un coup d’œil ». Étant donné qu’un tel widget s’intègre à Google Assistant, vous pouvez obtenir des informations pertinentes telles que les alarmes définies par l’utilisateur.

De cette façon, l’assistant Google peut combiner les informations du calendrier avec les alarmes configuré par l’utilisateur, pour afficher une notification avertir d’un jour férié et suggérer à l’utilisateur changer l’heure de l’alarme pour l’empêcher de réveiller l’utilisateur au moment où il se réveillerait normalement pour le travail ou l’école.

Il est frappant que Google ait décidé d’implémenter cette fonction dans l’assistant, et non dans le application d’horloge d’Android, qui s’intègre également à l’assistant Google et a accès aux informations du calendrier. En tout cas, c’est une fonction particulièrement utile.

Étant donné que cette option est intégrée au widget « En un coup d’œil » de Google Pixel, elle ne sera probablement disponible que sur les téléphones Google. Les propriétaires du reste des modèles devront attendre que Google décide d’étendre sa disponibilité à un plus grand nombre d’appareils.

