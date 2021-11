L’assaut de Tiny Tina sur la sortie autonome de Dragon Keep Loots sur PS4

Pour tenter de susciter l’intérêt pour le prochain Tiny Tina’s Wonderlands, Gearbox a sorti l’extension de 2013 Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep et l’a publié en standalone sur le Boutique PS. Entièrement intitulé – et vous devrez peut-être respirer profondément avant de lire celui-ci – L’assaut de Tiny Tina sur Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure, le contenu vous coûtera 7,99 €/9,99 €.

« L’assaut de Tiny Tina sur Dragon’s Keep est l’un des contenus les plus importants que Gearbox ait jamais imaginés », a déclaré le patron Randy Pitchford. « Avec le Dragon’s Keep original, non seulement nous avons introduit un tout nouveau genre dans la série Borderlands acclamée par la critique, mais nous avons également créé et développé certains des gameplay et narration les plus impressionnants de Gearbox. Je suis ravi que l’aventure originale de Tiny Tina soit facilement disponible pour une nouvelle génération de joueurs, et aussi pour que les fans de longue date reviennent là où l’histoire a commencé et expérimentent une fois de plus la magie qui a inspiré Wonderlands.

Tiny Tina’s Wonderlands, bien sûr, devrait sortir sur PS5 et PS4 à partir du 25 mars.