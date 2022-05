L’assassinat d’Amber Heard

Quand j’ai vu le premier article de presse sur les allégations d’abus de Johnny Depp, je l’ai rapidement et intentionnellement fait défiler. J’ai dégluti et j’ai essayé de me distraire avec les réseaux sociaux.

C’était en mai 2016, et même en tant que féministe autoproclamée, je ne voulais pas accepter le fait qu’un acteur que j’ai aimé pendant la plus grande partie de ma vie puisse être capable d’une telle chose. Je sais maintenant qu’il s’agit d’un processus de pensée appelé «dissonance cognitive» – où un fait contredit tellement votre réalité connue que votre cerveau l’ignore ou le nie pour éviter l’inconfort mental qu’il provoque.

Exactement une semaine plus tard, j’ai vu un autre article, cette fois de Divertissement ce soir. Il comprenait des captures d’écran de textes adressés à Amber par Stephen Deuters, l’assistant personnel de Depp, s’excusant pour ses abus. « Quand je lui ai dit qu’il t’avait donné un coup de pied, il a pleuré. C’était dégoûtant, et il le sait. Heard poursuit en faisant référence à d’autres incidents violents, tous incontestés par l’assistant de Depp.

Textes de Stephen Deuters à Amber Heard en 2014.

Quand j’ai lu ceci, un interrupteur à l’intérieur de moi a cliqué. Immédiatement, j’ai vu que c’était un facilitateur, essayant de réconcilier un agresseur avec sa victime. Une preuve écrite d’un incident abusif, quelque chose que si peu de survivants ont la chance d’avoir. Une nouvelle réalité s’est formée dans mon esprit : Johnny Depp est un abuseur.

Une fois que le couple a conclu son accord de divorce, ils ont publié une déclaration commune, convenant : « Aucune des parties n’a porté de fausses accusations pour un gain financier ». J’ai été soulagé de voir Depp admettre que les allégations d’Amber n’étaient pas fausses et avoir supposé que ce serait la fin.

À mon horreur et à mon incrédulité, un nouveau hashtag a rapidement commencé à être tendance sur Twitter – #JohnnyDeppisInnocent (qui deviendra plus tard le tristement célèbre #JusticeForJohnnyDepp). Ce fut mon premier contact avec les apologistes de l’abus qui ont dominé les médias sociaux au cours des dernières années, inondant quiconque ose remettre en question l’innocence de Depp d’abus et de vitriol. Je ne savais pas, ce n’était que le début.

Amber Heard n’a jamais prétendu être une victime parfaite. Elle n’a jamais dit qu’elle n’avait pas riposté ou frappé Johnny – en fait, dans sa déposition de 2016, elle l’a admis.

Lorsque vous vivez dans une situation de violence, votre cerveau est constamment en mode panique. Vous devenez la version la plus toxique de vous-même. Comme un animal reculé dans un coin, vous faites ce qu’il faut pour survivre. Amber a été enregistrée disant à Johnny : « S’il vous plaît, je vous supplie d’arrêter. J’ai l’impression d’avoir une crise cardiaque presque tous les jours. Tu me tue. »

« Si vous étiez étranglé, essaieriez-vous ou non de sauver votre vie de toutes les manières possibles ? Demandez-vous si vous encourageriez vos filles ou vos sœurs à ne pas essayer de sauver leur vie alors que quelqu’un les attaquait encore une fois.

— Ambre Entendu, 2021

Cependant, fin 2018, l’avocat de Depp, Adam Waldman – célèbre pour ses liens louches avec les oligarques russes et ses campagnes de désinformation, y compris les élections de 2016 – a publié une déclaration affirmant que Johnny Depp avait été victime de violence domestique : Depp poursuivrait Heard et Le soleil aux États-Unis et au Royaume-Uni respectivement pour propos diffamatoires.

Et en janvier 2020, un audio édité et hors contexte a été stratégiquement divulgué par Waldman. Les mots d’Amber ont été à la fois mal cités et mal interprétés comme se moquant de Johnny pour avoir été victime d’abus, lorsque la transcription correcte et l’enregistrement complet l’ont entendue sangloter au téléphone, disant à Depp qu’elle pensait qu’il allait la tuer et réfutant l’excuse de Depp pour sa violence – que c’était un « combat loyal », donc il était aussi une victime. Waldman a été expulsé de l’affaire de diffamation aux États-Unis pour avoir divulgué des preuves, mais le mal était fait.

Les fans de Depp, les militants des droits des hommes et même certaines féministes égarées sont devenus sauvages pour cet enregistrement. Johnny Depp est devenu l’affiche pour les hommes victimes d’abus et Amber pour les femmes agresseuses. Les transcriptions trafiquées et les enregistrements audio édités sont devenus viraux sur Twitter, et Heard est devenu l’ennemi public n°1. Internet n’était plus sûr pour elle.

Peu importe que les textes de Depp à l’acteur Paul Bettany prouvent qu’il avait déjà des fantasmes de meurtre sexuellement violents à propos de Heard – la noyant et la brûlant vive et violant son cadavre brûlé. Peu importe la vidéo de Depp criant, brisant des verres, frappant des portes et claquant des armoires, quelque chose d’assez agressif pour une accusation de violence domestique dans d’autres États américains.

Peu importe que les dossiers médicaux d’Amber a noté ses blessures et documenté les attaques. Peu importe que Heard ait déjà des photos de ses ecchymoses avec des métadonnées confirmées – mais bien sûr, le récit est ensuite passé de Photoshop au maquillage d’effets spéciaux. Amber était maintenant un agresseur et Johnny sa victime.

Et puis, le procès britannique a eu lieu. Malgré une multitude de titres scandaleux et de hashtags visant à humilier Amber, un procès qui devait être une victoire facile pour Depp en raison des lois strictes du Royaume-Uni en matière de diffamation l’a déclaré être un batteur de femme – avec douze allégations distinctes d’abus prouvées dans le Haute Cour de justice. Beaucoup étaient confus, car la majorité des reportages s’étaient concentrés sur les lacunes de Heard et les médias sociaux étaient dominés par les partisans de Depp.

Puis sont venues les excuses : Amber a couché avec le juge. Amber était liée au juge. Amber a soudoyé le juge. Le juge ne l’a crue que parce qu’elle est une femme (risible pour quiconque ayant une compréhension de base de la façon dont le système judiciaire traite les femmes victimes).

Bien qu’elle soit maintenant une victime reconnue par les tribunaux, Amber a continué à être harcelée, cette fois à plus grande échelle et avec plus de munitions pour l’attaquer. La campagne de diffamation s’est intensifiée – Bot Sentinel trouvé 6 000 faux comptes tweeter des sentiments pro-Depp/anti-Heard et amplifier ces tweets.

La pétition pour retirer Heard de Aquaman 2 a obtenu des centaines de milliers de signatures supplémentaires, bien que bon nombre de ces signatures se soient avérées être des activités de bot. Amber a été sali de toutes les manières possibles, humiliée publiquement comme Depp l’avait prévu.

Les tweets se sont concentrés sur les matières fécales laissées dans le lit du couple, imputées à Amber malgré le fait que Depp ait envoyé un SMS à son propre employé lui demandant de déféquer dans la chambre principale, en disant « ça va être drôle ».

Et maintenant, Johnny Depp a traîné son ex-femme en Virginie, un État connu pour son tourisme judiciaire en raison de ses lois plus faibles sur la liberté d’expression. (NB : Les agresseurs sont connus pour utiliser les tribunaux pour traumatiser davantage et abuser financièrement leurs victimes.)

Malgré de multiples revers dans la présentation des preuves par Depp, y compris son affirmation selon laquelle Heard s’est coupé le doigt en étant démystifié par ses propres textes à trois personnes différentes suivi d’un audio de lui admettant qu’il l’a faitInternet reste toujours largement pro-Depp.

Hier, les avocats de Heard ont commencé leur défense en appelant le Dr Dawn Hughes, une psychologue diplômée avec 25 ans d’expérience et experte en violence conjugale, agression sexuelle et stress traumatique. Le Dr Hughes avait examiné de manière indépendante les dossiers médicaux d’Amber, consulté ses anciens médecins et l’avait interrogée pendant un total de 29 heures. Elle a témoigné ce qui suit :

« Il y a eu un certain nombre d’incidents de violence sexuelle signalés dans cette relation. Celles-ci sont documentées au début dans les notes du Dr Bonnie Jacobs où, lorsque M. Depp était ivre ou défoncé, il l’a jetée sur le lit, lui a arraché sa chemise de nuit et a essayé d’avoir des relations sexuelles avec elle. Il y avait des moments où il la forçait à lui faire une fellation quand il était en colère. Ce n’étaient pas des moments d’amour, c’étaient des moments de colère, des moments de domination, des moments où il essayait de la contrôler. Il fut un temps où ils étaient à Hicksville où il l’accusait qu’une femme draguait Amber. Lors de cet incident, M. Depp a effectué une « fouille de la cavité » et a estimé qu’il était acceptable d’arracher sa chemise de nuit et de mettre ses doigts dans son vagin pour chercher de la cocaïne.

« Ces incidents se sont souvent produits dans une rage alimentée par la drogue. Il y a eu un autre incident aux Bahamas où quand il s’est mis en colère, il a pris ses doigts et les a mis dans son vagin et l’a déplacée violemment, encore une fois un acte de violence sexuelle. Et bien sûr, l’incident en Australie a été l’un des cas les plus graves de violence sexuelle que Mme Heard a dû endurer. Quand il la battait, l’étranglait et lui disait « Je vais te tuer putain, je te déteste », quand il a attrapé une bouteille qui était sur le bar et l’a pénétrée avec cette bouteille. Mme Heard m’a rapporté qu’elle s’était dissociée et était sortie de son corps et la seule chose à laquelle elle pensait était « Oh mon Dieu, j’espère que ce n’est pas celui qui est cassé ».

Au cours des derniers jours, j’ai réfléchi à la façon dont la vie d’Amber a changé entre 2016 et 2018.

Quand Amber a sorti ses allégations, les femmes qui accusaient des hommes célèbres d’abus étaient définies par cela et seulement cela pour le reste de leur vie. Mais seize mois plus tard, le mouvement #MeToo est arrivé. Amber a su surfer sur la vague et s’appuyer sur sa carrière d’activiste. Elle a commencé à obtenir plus d’interviews dans des magazines et à écrire des articles. Sa carrière d’actrice a pris de l’ampleur et Aquaman a fait 1,1 milliard de dollars au box-office (plus que n’importe quel film de Depp à ce jour).

Aussi atroce qu’il était d’entendre les détails graphiques de ses agressions sexuelles, c’était le choc dont le public avait besoin pour lui faire réaliser l’horreur de ce qu’elle a vécu. La dernière goutte pour que les gens honnêtes réalisent enfin qu’Amber n’était pas l’auteur, pas «tout aussi toxique», mais la victime.

Quand elle gagnera cette affaire, il y aura sans aucun doute une réaction toxique de la part de ses partisans. Une partie de moi s’inquiète pour sa sécurité physique – elle a récemment embauché une équipe de sécurité d’élite en raison des menaces persistantes. Mais je crois sincèrement qu’elle pourra quelque peu dépasser cela, relancer sa carrière d’activiste, jouer dans quelques films indépendants et élever sa fille dans un monde plus gentil que celui dans lequel elle a grandi. J’ai de l’espoir.

Recherchez son nom sur les réseaux sociaux et vous trouverez des quantités infinies d’abus misogynes et de reproches aux victimes. D’autres victimes voient cela et pensent que personne ne les croira non plus. Gardez à l’esprit la façon dont vous parlez de ce procès et d’Amber en général – chaque fois que vous choisissez de l’appeler une menteuse, une chercheuse d’or ou un agresseur – une victime que vous connaissez décidera tranquillement qu’elle ne peut pas vous faire confiance.

Hannah Summers est une commentatrice sociale et une militante épuisée.

Cet article a été initialement publié sur Medium. Réimprimé avec la permission de l’auteur.