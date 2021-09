Lashana Lynch parle de l’avenir de James Bond au cinéma

« Pas le temps de mourir », le 25e volet de la franchise de films tentaculaire de l’agent James Bond se prépare enfin à sortir en salles après plusieurs retards causés par la pandémie. offrant au public la possibilité d’assister au dernier opus avec l’acteur Daniel Craig.

L’année dernière, il y aurait eu un grand émoi sur les réseaux sociaux lorsque les producteurs du film ont annoncé que Nomi, un personnage interprété par l’actrice noire Lashana Lynch, serait chargé de porter le nom de code de l’agent 007 dans ce film, qui a fait douter de l’avenir de la saga.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Christopher Nolan rejoint Universal pour sa nouvelle production

Lynch considère qu’il n’y a pas grande importance à savoir si James Bond sera joué par un homme ou une femme à l’avenir, car c’est une franchise qui attire beaucoup l’attention du public, plaisantant même que le public verra même le prochain film. si c’est un bébé de deux ans dans le rôle principal.

« Nous sommes à une époque où l’industrie ne donne pas au public ce dont il pense avoir besoin. Ils donnent vraiment au public ce qu’ils veulent leur donner », a commenté Lashana Lynch lors d’une conversation avec Guardian. « Avec Bond, ça peut être un homme ou une femme. Il pourrait être blanc, noir, asiatique, métis. Cela peut être jeune ou vieux. »

En fin de compte, même si un enfant de deux ans joue Bond, tout le monde se pressera au théâtre pour voir ce qu’un enfant de deux ans peut faire. Non?

Vous pourriez aussi être intéressé par: Rian Johnson confirme la fin du tournage de « Knives Out 2 »

« No Time To Die » a lieu cinq ans après la retraite de James Bond après les événements de « Spectre », c’est donc Nomi qui a pris sa place en tant que nouvel agent 007. Il a été rapporté que Lashana Lynch a travaillé directement avec Phoebe Waller -Bridge , l’un des scénaristes du film, pour s’assurer que le développement de son personnage était correct.

Dans les mois qui ont suivi la sortie du film, certains candidats préférés des fans pour prendre la place de Craig dans un prochain épisode de la franchise ont commencé à émerger sur Internet, notamment des noms comme Henry Cavill, Tom Hardy et Idris Elba, bien qu’il n’y ait toujours pas d’officiel nouvelles sur le sujet. « No Time To Die » sortira en salles le 8 octobre.