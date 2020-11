Lashana Lynch, le nouvel agent 007, se défend après les critiques racistes reçues

La l’industrie cinématographique est en pleine évolution: des rôles qui jusqu’à présent semblaient réservés exclusivement aux hommes, se retrouvent entre les mains de femmes qui tenteront de montrer qu’il ne doit pas y avoir de distinction de genre, comme cela est également défendu dans d’autres contextes comme le travail. Lashana lynch sera le nouveau agent 007 dans la saga James Bond, et nous la verrons pour la première fois dans No Time to Die alors qu’elle prend le relais de Daniel Craig. Mais depuis que cette annonce a eu lieu il y a plusieurs jours, il y a beaucoup critique raciste que l’interprète a reçue.

Lashana Lynch n’a pas été vaincue par les commentaires négatifs faits contre elle et a répondu avec force: « Je suis une femme noire; Si cela avait été une autre femme noire choisie pour le rôle, cela aurait été le même débat, elle aurait reçu les mêmes attaques et les mêmes abus / brimades. Je dois juste me rappeler que nous avons cette conversation et que je fais partie de quelque chose qui sera très, très révolutionnaire. «

Ce qui doit être clarifié, c’est que bien que son personnage soit un nouvel agent 007, le premier que nous rencontrons dans la franchise, il ne semble pas que James Bond et sa silhouette vont disparaître. Bien qu’il soit clair que la pause forcé entre sa date de sortie prévue et celle qui aura finalement (un an de retard, au moins) aidera les responsables de la saga à repenser l’avenir le plus propice à la marque.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂