L’ascension et la chute de Dustin Diamond, l’acteur Screech, de « Sauvé par la cloche »

« Sauvé par le gong » (« Sauvé par le gong », dans sa langue originale) était une série télévisée à succès diffusée entre 1989 et 1992, qui racontait la vie et les aventures de six adolescents du Bayside High School (Californie). Bien que cette émission, qui a rendu célèbres plusieurs de ses protagonistes, nous a apporté de nombreux sourires tout au long de ses 87 épisodes, aujourd’hui l’un des principaux acteurs traverse une période très difficile. Nous voulons dire Diamant de Dustin, qui a joué Hurler.

PLUS D’INFORMATIONS: Qu’est-il arrivé à « Screech » et pourquoi il n’est pas apparu dans la nouvelle série « Saved by the Bell »

Selon le portail TMZ, le comédien reçoit un traitement après avoir reçu un diagnostic de cancer de stade 4, ce qui signifie que la maladie s’est propagée à d’autres organes ou parties du corps. «Il subit une chimiothérapie, il restera donc là pendant au moins une autre semaine, puis nous saurons quand il rentrera à la maison. Pour la semaine prochaine, nous comprendrons beaucoup mieux la gravité de son état et les traitements dont il aura besoin pour se sentir à l’aise. « , a annoncé le représentant de l’artiste au magazine Entertainment Weekly (EW).

Il a également rapporté que lorsque l’interprète de Samuel ‘Screech’ Powers est entré à l’hôpital, il ne pouvait pas rester conscient, De plus, il a l’herpès, ce qui lui a également causé beaucoup de douleur. Selon un autre de ses représentants, Les problèmes médicaux de Diamond ont commencé quand elle a trouvé une boule dans sa gorge. En raison de son état de santé délicat, on vous raconte l’ascension et la chute de ce personnage populaire des années 90.

Les personnages principaux de la série des années 90 « Sauvés par la cloche ». (Photo: NBC)

L’HISTOIRE DE DUSTIN DIAMOND

Dustin Neil Diamond est né dans une famille juive le 7 janvier 1977 en Californie. Son père a enseigné l’électronique numérique pour une entreprise informatique et sa mère était un opérateur informatique pour Pacific Bell.

Ils l’appellent pour « Sauvé par la cloche »

Il a fréquenté l’école luthérienne de Zion et alors qu’il était en cinquième année, en 1989, il a décroché le rôle de «Screech» Powers pour «Saved by the Bell». Il y jouait le meilleur ami de Zack, il était très intelligent et intelligent dans ses études, mais assez maladroit pour d’autres situations. Dans l’intrigue, il est amoureux de Lisa, à qui il cherche à déclarer son amour pour une grande partie de la série.

En faillite

Après le succès qu’il a obtenu dans « Saved by the Bell », l’acteur a fait quelques apparitions à la télévision, mais en est venu à occuper la place qu’il avait obtenue avec la série des années 90. Malheureusement, le produit d’une vie désordonnée, en 2001, il a déclaré faillite.

Le personnage de Dustin Diamond était très spirituel dans « Saved by the Bell ». (Photo: NBC)

Caractère controversé

Dans son empressement à vouloir relancer sa carrière, le comédien a proposé de réaliser et de participer à un film pornographique en 2006, mais cela l’a coulé; malgré le fait qu’il a affirmé que dans les scènes explicites, il a utilisé un double.

Livre controversé

En 2009, Dustin Diamond a publié le livre controversé « Behind the Bell », dans lequel il a raconté des histoires désagréables de ses pairs de la série des années 90. Entre autres, il a affirmé avoir eu des relations sexuelles avec des milliers de femmes.

Screech dans la série « Saved by the Bell » était le meilleur ami de « Zack » Morris. (Photo: NBC)

Est arrêté

Fin 2014, l’acteur a été arrêté pour une altercation dans un bar, où un homme avait été poignardé. Selon TMZ, Diamond et sa petite amie se disputaient avec un autre couple parce qu’il les avait photographiés. Selon Fox6 News, la police a trouvé des preuves que Dustin avait poignardé un sujet. Il a été inscrit à la prison du comté d’Ozaukee et sa fiancée Amanda Schutz a fait face à une accusation de conduite désordonnée.

Viole la probation

Le 29 mai 2015, ‘Screech’ a été reconnu coupable de possession d’armes et de perturbation de l’ordre. Un mois plus tard, il a été condamné à quatre mois de prison, dont trois seulement et a été libéré sous condition, mais pour avoir violé les conditions, il a été de nouveau arrêté en mai 2016 pour achever sa peine.