‘Las Seguidoras’ : la nouvelle production brésilienne présentée en avant-première à Paramount+

PARAMONT+

La série cherchera à attraper le public avec son histoire et arrivera sur la plateforme de streaming en mars.

©Getty imagesParamount+ lancera sa nouvelle série ‘The Followers’

Paramount+le service de streaming ViacomCBS a obtenu la première de sa première série de fiction réalisée au Brésil et il s’agit « Les suiveurs ». La première sortira le 6 mars dans toute l’Amérique latine.

De quoi parle la nouvelle série « The Followers » ?

La série créée par Manuela Cantuaria et produit par Porta dos Fundos, apporte une combinaison de suspense et d’humour et raconte l’histoire de Liv (Maria Bopp)une influenceuse numérique qui pousse son obsession à gagner des followers jusqu’aux conséquences ultimes, pour devenir un tueur en série.

« Las Seguidoras » ridiculise la culture de l’annulation et le positivisme toxique qui existe dans les réseaux. Dans les mots du protagoniste Liv: « Il est plus facile de tuer, démembrer, transporter, embaumer et cacher un cadavre, que d’être jugé sur Internet ».

Las Seguidoras, la première production originale brésilienne lancée sur Paramount+, a été développée et produite par VIS Américas, une division de ViacomCBS, et Porta dos Fundos. Dirigée par Mariana Youssef et Mariana Bastos et avec la production exécutive de João Vicente de Castro.

