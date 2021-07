« LA’s Finest », aura-t-il la saison 3 sur Netflix ?

Créée par Brandon Margolis et Brandon Sonnie, « LA’s Finest » est une série de comédie d’action produite par Sony Pictures Television. Ce spin-off de la franchise « Bad Boys » met en vedette Gabrielle Union et Jessica Alba, qui incarnent deux détectives qui affrontent les criminels les plus dangereux alors qu’ils tentent de laisser derrière eux leur passé orageux.

Dans la deuxième saison de Spectrum fiction, dans leur lutte contre le crime, Syd et McKenna enquêtent sur une vague de crimes et une mort douloureuse, alors que leur propre bagage émotionnel commence à faire des ravages.

La première saison de « Le meilleur de LA« Créé sur Spectrum le 13 mai 2019, tandis que le deuxième opus est sorti le 9 septembre 2020. Sans en octobre 2020, le réseau a annulé la série. Alors est-il possible pour moi d’avoir une troisième saison dans Netflix?

« LA’S FINEST » AURA-T-IL LA SAISON 3 ?

Cette série créée par Brandon Margolis et Brandon Sonnier a pour origine un pilote de NBC, mais après son rejet, le studio de télévision Sony Pictures lui a trouvé une nouvelle maison à Spectre comme la première série originale du service.

Bien que son premier opus ait été bien accueilli et que la série ait été renouvelée pour un nouveau lot d’épisodes, il n’en a pas été de même avec la nouvelle saison, car sa première a été retardée en raison des événements de 2020 qui tournaient autour des violences policières. .

Après l’arrivée de « Le meilleur de LA » à NetflixLe 1er juillet 2021, les fans de la série policière espèrent que le géant du streaming confirmera un troisième opus. Cependant, il est peu probable que cela se produise.

Un inconvénient est que la relance de ce programme nécessite beaucoup de capital, un investissement que la plate-forme populaire pourrait facilement faire si elle réussissait. Mais le principal problème est qu’il doit être coordonné avec des actrices comme Gabrielle Union et Jessica Alba, qui sont déjà plongées dans d’autres projets.

Gabrielle Union et Jessica Alba accepteront-elles de revenir pour une saison 3 de « LA’s Finest » ? (Photo : Spectre)

QUAND SORTIE LA SAISON 3 DE « LA’S FINEST » ?

Netflix n’a pas encore confirmé une troisième saison de « Le meilleur de LA», donc pas de date de sortie non plus, mais les deux précédents opus sont disponibles sur la plateforme de streaming depuis le 1er juillet 2021.