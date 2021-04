« Las Damas de Los Pinos », la nouvelle série d’Ilse Salas et Mariana Treviño sur les premières dames du Mexique

« Les dames des pins»Sera la nouvelle série de fiction qui sera basée sur des événements réels et des expériences des 14 premières premières dames du Mexique. Tous auraient vécu dans la résidence présidentielle de Los Pinos dans les années 1934 à 2018. Elle voulait être créée pour parler de la part féminine de la politique qu’elles ont toujours voulu laisser invisible.

Mais la vérité est que dans « Les dames des pins« Ils veulent exposer les problèmes de corruption, de pouvoir, de gaspillage, de conflits familiaux qui ne manquent jamais, de romances et surtout des scandales qui ont retenu l’attention du public. Cela va également au-delà de l’autonomisation féminine qui existait également avec ces femmes qui posaient à côté d’hommes politiques et emblématiques.

La série couvrira 14 mandats de six ans qu’ils commenceraient par Amalia Solorzano de Cárdenas, la première dame présidentielle qui occuperait ce poste de 1936 jusqu’à ce que 1940 avec celui qui serait président pendant cette période Lazaro Cardenas et à partir de là, la chronologie et l’histoire de chacune des autres dames partiront, de la façon dont elles ont vécu et de ce qui concerne leur rôle.

L’annonce de cette série était assez intéressante car elle exposerait le revers de la médaille à l’examen public, cette autre version qui n’est généralement pas connue dans la vie quotidienne du président de service dans un pays. Il sera certainement intéressant de voir chacun des Dames et son histoire qu’il a à offrir, plus de détails seraient attendus au fil des mois.

SYNOPSIS « LA DAME DES PINS »

La série sera créée pour dépeindre la vie des premières dames du Mexique. (Photo: MAG)

Il montrera les coulisses du pouvoir; pleins d’intrigues, de scandales, de corruption, d’accords, de mandats, d’arguments familiaux, d’intérêts politiques, de romance, de passion, de trahison, de compassion, de gaspillage et de solitude, des éléments qui faisaient partie de la vie de ces femmes et qui étaient, pour le meilleur ou pour le pire, participants à l’histoire politique de Mexique contemporain

CAST « LA DAME DES PINS »

Les 6 premières actrices qui feront partie du casting de la série qui dépeindra la vie des premières dames du Mexique ont été confirmées. (Photo: Magazine de classe)

Jusqu’à présent, la participation de 6 actrices qui ont montré leur intérêt et leur volonté de jouer les premières dames, il n’a pas encore été déterminé quelle première dame sera jouée par chacune, mais celles qui ont été choisies jusqu’à présent ont eu une belle carrière d’acteur tant au niveau national qu’international. Disparus 8 actrices pour confirmation. Les confirmés sont:

Ana de la Reguera

Ana de la reguera fait partie du casting de « La dama de los pinos ». (Photo: GQ)

Ilse Salas

Ilse Salas, membre du casting de « La Dame des Pins » (Photo: Instagram)

Mariana Treviño

Mariana Treviño fait partie de la distribution « La dama de los Pinos » (Photo: Twitter)

Cecilia Suarez

Cecilia Suarez, membre du casting de « La Dama de los Pinos » (Photo: Instagram)

Irene Azuela

Irene Azuela, membre du casting « La dama de los pinos » (Photo: Vogue Mx)

Susana zabaleta

Susana Zabaleta, membre du casting « La dama de los pinos » (Photo: Twitter)

O EST NÉE L’IDÉE DE CRÉER «LA DAME DES PINS»?

Claudio Carrera est l’un des producteurs de la série « La dama de los pinos » (Photo: Millennium)

Claudio Carrera et Alejandra Barros qui sont les producteurs de la série, après avoir vu une œuvre en New York titré « L’auditoire », qui dépeint la reine Elizabeth dans une interview avec ses premiers ministres, ils ont eu l’idée de créer cette série avec leur propre version et portrait centrés sur ces dames qui exerçaient également le pouvoir à l’époque.

DE QUOI S’AGIT « LA DAME DES PINS »?

Les premières dames du Mexique témoigneront de leur vie pour la nouvelle série. (Photo: Politico mx)

L’objectif principal de la série est de représenter de la manière la plus réelle et la plus organique ces femmes qui occupaient le poste de premières dames, cette voix derrière le président, ceux-là mêmes qui ont exercé ce rôle et étaient à leur tour épouses, mères, chefs de famille et peut-être aussi montrer les occasions où ils ont eu l’occasion de faire quelque chose de différent pour le pays, mais pour des raisons qu’ils ne pouvaient pas.

«Je crois que le rôle des femmes dans politique de cela Pays cela doit prendre beaucoup plus de force; chaque jour, nous nous rendons compte davantage de la valeur que les femmes ont et ont depuis tant d’années. Aujourd’hui plus que jamais, nous savons que leur capacité à résoudre beaucoup de choses est supérieure à celle des hommes « , Il a dit Claudio Carrera dans une interview pour un média mexicain.