L’artiste VFX de Spider-Man dénonce les conditions de travail difficiles et les mauvais traitements de Marvel

Un ancien artiste Marvel VFX s’est ouvert sur les conditions de travail difficiles et le mauvais traitement par Marvel Studios lorsqu’il essaie d’amener des gens comme Docteur étrange et Thor vivre. Utilisateur Twitter Dhruv Govil travaillé pour Marvel sur les goûts de Homme araignée et gardiens de la Galaxieet a maintenant exprimé son soutien à ses collègues VFX après que l’expérience l’ait poussé à s’éloigner de l’industrie.

Govil décrit Marvel comme « un client horrible » qui oblige les artistes VFX à s’effondrer en raison de la quantité de travail attendue en si peu de temps. Govil explique que ce n’est pas une nouveauté pour le studio, qualifiant même de travailler pour Marvel « une relation toxique ».

Alors que l’univers cinématographique Marvel a connu un énorme succès financier et critique depuis ses débuts en 2008, le VFX a toujours été un problème pour la franchise. De la bataille finale en Panthère noire au plus récent She-Hulk : avocate révéler, les critiques ont souvent visé le CGI affiché, beaucoup citant la quantité de sortie Marvel sur les grands et les petits écrans comme raison d’un manque de qualité.

Travailler en tant qu’artiste VFX pour Marvel décrit comme « le septième niveau de l’enfer »

En plus d’offrir son point de vue, Govil fournit un lien vers un article concernant un fil Reddit dans lequel d’autres artistes Marvel VFX discutent de la nature dure du travail pour le grand studio. Le fil, qui s’intitule « Je suis franchement malade et fatigué de travailler sur des émissions Marvel » (pas beaucoup de place pour l’interprétation là-bas) offre les opinions de ceux qui travaillent sur le MCU. Et ils ne sont pas bons.





« Marvel a probablement la pire méthodologie de production et de gestion des effets visuels », écrit un utilisateur. « Ils ne peuvent jamais fixer le look du spectacle avant que plus de la moitié du temps alloué au spectacle ne soit écoulé. Les artistes travaillant sur les spectacles Marvel ne sont certainement pas payés de manière équivalente à la quantité de travail qu’ils y consacrent. »

Cet utilisateur ajoute: « Sur Thor, ils demandent une mini-séquence complète 2 ou 3 semaines avant la date limite », avec un autre disant qu’ils n’ont d’autre choix que de travailler pour Marvel en raison de leur popularité; « Je demande de ne pas travailler sur [Marvel] films et émissions de télévision. Malheureusement, ils deviennent notre plus gros client. Ils s’attendent à un assortiment d’options pour pouvoir changer d’avis trois fois de plus. »

Un autre artiste VFX explique comment travailler pour Marvel Studios a affecté leur vie, décrivant l’expérience comme « le septième niveau de l’enfer ». « Je suis sur presque trois années consécutives de Marvel. Bienvenue au septième niveau de l’enfer », ont-ils partagé, tandis qu’un autre qualifie l’expérience de « trou noir de privation de sommeil et de mauvaise alimentation ».





C’est clairement un mauvais reflet de Marvel Studios et, à moins que les choses ne s’améliorent, il est certain que plus d’artistes VFX s’éloigneront. Malheureusement pour ceux qui en ont assez des conditions de travail, il y a beaucoup de travail Marvel VFX à venir, car la franchise ne montre absolument aucun signe de ralentissement. Et, en fait, pourrait même accélérer.

La dernière sortie Marvel, Thor : Amour et tonnerreest actuellement en salles.