L’artiste suédois de RADAR Sam Ezeh apporte un son rétro aux auditeurs des temps modernes – Spotify

Sam EzehLa musique de ‘s peut avoir des éléments de rock et de soul des années 60 et 70, mais il fait sa marque avec sa propre touche progressive 2021. Le son de l’artiste suédois défie le genre et donne aux auditeurs modernes quelque chose sur lequel ils ne peuvent s’empêcher d’influencer la tête. Le chanteur, auteur-compositeur et producteur est l’un des artistes les plus récents à faire partie du programme d’artistes émergents de Spotify, RADAR, qui sera lancé dans la région nordique ce mois-ci.

Grâce à RADAR, Spotify travaillera avec des artistes suédois et danois comme Sam, LOVA, Augustin, Mina Okabe, et IVAN € ITO pour amplifier et connecter leur musique à de nouveaux publics. Suivez leur parcours dans la playlist améliorée RADAR COLLECTIVE Nordiques.

Pour mémoire bavardé avec Sam pour en savoir plus sur son nouvel EP, Nuit chez Ezeh, et où il trouve son inspiration.

Qu’est-ce que vous attendez avec impatience en tant que l’un des premiers artistes RADAR de Spotify pour la Suède?

Je suis très excité que ma musique continue de se répandre à travers le monde. Et j’espère que cela parviendra à résonner avec de plus en plus de gens. En tant que nouvel artiste indépendant, c’est une belle opportunité. Tant de nouvelles personnes ont découvert ma musique via les listes de lecture Spotify, comme le Libérer le radar playlist. Et la plateforme est un bon moyen pour les gens de me suivre s’ils ne sont pas à jour avec mes médias sociaux.

Comment la diffusion en continu de votre musique augmente-t-elle vos chances d’atteindre de nouveaux publics?

J’adore expérimenter. J’ai l’impression que mon objectif principal est de m’amuser quand je fais de la musique. Il y a tellement de styles différents que j’écoute, et je veux que cela soit aussi entendu dans la musique que je fais.

Toute cette ère de streaming est très rassurante. Cela me permet de savoir que quel que soit le type de musique que je fais, il y aura toujours quelqu’un qui l’appréciera. Je suis dessus Twitter parfois, en lisant mes mentions, et je vois qu’il y a tellement de personnes différentes qui écoutent ma musique. C’est vraiment amusant de voir comment Internet a réuni tout le monde dans un sens.

Vous avez une main dans toutes les étapes de votre travail, de l’écriture de chansons à la production en passant par le mixage. Pourquoi était-ce important pour vous d’apprendre tous ces éléments de la création musicale?

J’ai commencé mon voyage musical seul. Beaucoup de gens ont soit un groupe d’amis et ils créent un groupe ensemble, soit ils sont dans une chorale ou quelque chose comme ça. Mais je n’avais pas ça, alors j’ai dû tout apprendre moi-même. Et c’est très libérateur d’avoir des connaissances dans tous ces domaines, car je sais que je peux essayer ce que je veux. Et c’est aussi très stimulant de savoir que je peux prendre une chanson d’une idée pour la terminer sans que personne d’autre ne soit impliqué. Je dirais que ma partie préférée du processus est la production.

Quel message voulez-vous que les gens retiennent de votre musique?

Honnêtement, je veux juste que les gens vibrent à ma musique, et j’espère que je pourrai en quelque sorte enregistrer des moments de leur vie. Mais aussi avec tout mon expérience d’expérimentation, mon processus créatif, j’espère que les gens pourront aussi s’en inspirer. Et qu’ils soient créatifs ou non, ils savent qu’ils ne doivent se conformer à aucune norme ou règle, et ils peuvent simplement ressentir la liberté dans tout ce qu’ils font.

Vous avez décrit votre EP, Nuit chez Ezeh, comme une invitation dans votre monde. Que veux-tu dire par là?

C’est donc une collection de chansons que j’ai faites jusqu’à présent, mais j’ai essayé d’organiser la liste des pistes pour qu’elle ressemble plus à un morceau de musique, ajoutant une intro et l’intermède et ainsi de suite pour donner à tout l’EP une vie propre. . C’est pourquoi ça s’appelle Nuit chez Ezeh. Je veux que ce soit comme une nuit avec moi. Si je devais choisir une piste par laquelle les gens commenceraient, ce serait « CRISE», Parce que c’était ma première sortie et c’est là que mon voyage a commencé.

Cette dernière année a présenté de nombreux défis sans précédent. En quoi cela a-t-il changé votre façon d’aborder votre musique?

Cela n’a pas vraiment affecté ma vie de tous les jours, puisque je suis un «producteur de chambre à coucher» et que je suis à la maison tout le temps de toute façon. Mais ne pouvant rencontrer des gens, je devais en quelque sorte trouver des sources d’inspiration ailleurs. Et donc beaucoup de choses consistaient simplement à regarder en moi-même, beaucoup d’introspection, et aussi à prendre tout ce temps pour travailler sur mes métiers et approfondir mes passions.

Utilisez-vous des outils Spotify pour vous connecter avec les fans?

J’aime utiliser Toile [a short looping visual artists can add to their tracks on Spotify] pour montrer aux gens mon côté visuel. J’ai l’impression que ça ajoute quelque chose à mes chansons aussi.

Quels conseils donneriez-vous à vos collègues artistes émergents?

Je dirais avoir de la patience, savoir que les choses prennent du temps, mais aussi clarifier ce que vous voulez et ensuite vous ajuster en conséquence. Je crois aussi qu’il y a beaucoup d’opportunités dans ce monde, donc quand le moment est venu, les choses peuvent aussi arriver très rapidement.

Faites un voyage dans le monde de Sam avec son EP, Nuit chez Ezeh, au dessous de.