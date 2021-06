L’artiste RADAR Griff apporte l’écriture de chansons et la soul à la pop britannique et au-delà — Spotify

Il y a un nouveau visage qui vient prendre la couronne de la royauté pop britannique. Du moins, c’est ce que disent les critiques de l’auteur-compositeur-interprète Griff. Elle est la gagnante du BRITs 2021 Rising Star Award et l’un des plus récents ajouts à RADAR, le programme d’artistes émergents de Spotify qui met en lumière les talents émergents du monde entier. Griff est le premier créateur à rejoindre RADAR avec le soutien de deux marchés.

« Griff a un sens inné d’elle-même en tant qu’artiste – étant un talent aux multiples facettes pour écrire, produire et interpréter son propre travail – associé à une esthétique indélébile qui lui est à 100% la sienne. Cela l’a marquée comme une personne à surveiller non seulement au Royaume-Uni, mais aussi à l’échelle internationale », partage Sulinna Ong, responsable de la musique chez Spotify Royaume-Uni et Irlande. « Ce n’est qu’une des nombreuses raisons pour lesquelles nous avons créé une proposition sur mesure pour elle au Royaume-Uni et aux États-Unis, ce qui impliquera sa promotion sur plusieurs marchés simultanément. »

Avant que Griff ne reçoive des prix, vende des dates de tournée et voie sa musique diffusée plus de 126 millions de fois sur Spotify, la jeune femme de 20 ans était une préadolescente curieuse qui expérimentait des rythmes et des mélodies sur le logiciel de production audio de son frère. Ses premières sorties musicales ont eu lieu alors qu’elle était encore à l’école, avec des mélodies entraînantes et des paroles poignantes sur l’amour-propre et le dépassement de l’anxiété. Elle a depuis été ajoutée à plus de 287 listes de lecture éditoriales Spotify et à plus de 1,6 million de listes de lecture générées par les utilisateurs sur Spotify, son audience augmentant à un rythme exponentiel grâce à des singles comme « Trou noir » et « Bon produit. «

S’inspirant d’artistes comme Whitney Houston et Stevie Wonder, la musique de Griff est une combinaison émouvante d’une composition intelligente et d’harmonies nettes. Griff juxtapose habilement des paroles honnêtes et perspicaces avec des rythmes édifiants.

Pour l’enregistrement discuté avec Griff pour en savoir plus sur les difficultés rencontrées pour trouver l’inspiration au cours de la dernière année et l’excitation de la longue carrière qui l’attend.

Qu’attendez-vous le plus en tant que dernier artiste RADAR de Spotify ?

Devenir célèbre ! Les blagues, je veux dire, je suis juste très excité que plus de gens découvrent ma musique et j’espère qu’ils l’aimeront.

Vous avez dit que votre héritage jamaïcain et chinois vous a fait vous sentir différent de vos pairs en grandissant. Comment cette expérience se reflète-t-elle dans votre musique ? Aujourd’hui, vos racines ont-elles un impact sur votre musique ou votre son ?

Mon père a joué beaucoup de musique noire à la maison en grandissant. J’espère donc que ce sentiment d’âme et d’émotion que vous entendez chez des artistes comme Stevie Wonder, Whitney Houston, et Mary J. Blige existe toujours dans mes chansons. Je pense que dans l’ensemble, cependant, avoir un héritage mixte dans une zone très blanche m’a habitué à être différent et peut-être plus confiant pour essayer de nouvelles choses, repousser les limites et me démarquer.

Vous avez dit que l’écriture de chansons était votre premier amour, avant d’être un artiste. Qu’est-ce qui vous attire dans cette partie du processus créatif ?

Je pense que 90% du temps, l’écriture de chansons est la chose la plus frustrante, et 10% du temps, c’est la chose la plus euphorique et satisfaisante parce que vous avez l’impression d’avoir déchiffré le code. Je pense donc que je suis accro à ce sentiment de créer quelque chose à partir de rien et de me sentir fier d’écrire quelque chose qui me semble à la fois unique et vrai.

L’année écoulée a présenté de nombreux défis sans précédent. En quoi cela a-t-il changé votre façon d’aborder votre musique ? Cela a-t-il suscité de nouveaux types d’inspiration ?

Il était difficile de rester inspiré, pour être honnête. Soudain, je regardais juste les mêmes quatre murs blancs chaque jour et je ne savais pas ce que je voulais dire ou mettre au monde. J’ai définitivement dû creuser un peu plus et trouver l’inspiration de nouvelles façons. J’ai commencé à écouter beaucoup de musique plus ancienne, comme Whitney, Michael Jackson, et ABBA. J’ai dû vraiment réfléchir et avoir beaucoup de conversations avec moi-même pour trouver l’inspiration lyrique. Je devais aussi croire que certains jours j’allais écrire des chansons vraiment merdiques, mais les bonnes choses finissent toujours par arriver.

Vous faites également partie de Spotify Programme EQUAL Musique mondiale, qui favorise l’équité pour les femmes dans l’industrie de la musique. Quels conseils donneriez-vous aux femmes artistes qui débutent dans le métier et travaillent dur pour percer ?

Je dirais ceci : faites de votre mieux pour savoir qui vous voulez être et ce que vous voulez, car si vous ne le faites pas, les autres le feront si facilement. Et aussi, regardez ce que tout le monde fait et faites le contraire ou faites quelque chose de différent, car cela vous permettra, espérons-le, de vous démarquer des autres.

Plus tôt cette année, vous avez remporté le prix BRITs Rising Star et vous avez récemment sorti un nouveau single. Quelle est la prochaine étape pour vous ?

Je suis ravi de sortir cette mixtape, qui sortira le 18 juin. Je suis vraiment fier que la plupart de cette mixtape ait été écrite et produite à 100% par moi dans ma chambre, et j’espère que cela signifie que les chansons sont intimes et authentiques pour moi. Je suis également ravi de revenir dans les spectacles. Je n’ai jamais vraiment pris le rythme des tournées ; J’ai fait une émission, puis le succès de COVID-19, donc je suis ravi de rencontrer toutes les personnes qui ont commencé à écouter ma musique au cours de la dernière année.

Écoutez les derniers morceaux de Griff ci-dessous et gardez un œil sur sa mixtape, Un pied devant l’autre, sortie le 18 juin.