L’artiste panaméen Boza apporte ses sons locaux sur la scène mondiale avec RADAR — Spotify

artiste panaméen Boza fait des vagues bien au-delà de ses racines géographiques, et en tant que dernier artiste à rejoindre la liste RADAR de Spotify aux États-Unis, son ascension pourrait très bien se poursuivre.

L’auteur-compositeur-interprète est le plus récent artiste RADAR aux États-Unis, mais il n’est pas étranger à le programme, qui met en lumière les talents émergents du monde entier. En 2020, Boza a été choisi comme premier artiste RADAR du mois de mars pour la région Amérique centrale et Caraïbes. Les auditeurs se sont rapidement tournés vers sa musique, et son succès dans le programme est ce qui l’a amené à être choisi comme artiste RADAR 2021 pour la région des États-Unis. Les morceaux de Boza se trouvent sur plus de 80 listes de lecture Spotify et il compte près de 12 millions d’auditeurs mensuels. Les fans aiment particulièrement sa chanson « Hecha Pa’ Mi”, qui a accumulé plus de 330 millions de streams. Sur son premier album, Mas Negro Que Rojo, les auditeurs trouveront des sons qui suivent un mélange de dancehall, reggaeton, R&B, et plus encore.

« Au cours des deux dernières années, nous avons vu Boza développer l’une des bases de fans les plus solides de toute l’Amérique centrale, qui s’est rapidement étendue dans le reste de l’Amérique latine et de l’Europe », partage José Nova, rédacteur en chef de Spotify pour l’Amérique latine. « Boza offre constamment à ses fans une narration unique à travers ses paroles qui ont des liens profonds avec le public du monde entier. »

Grâce à RADAR, Boza sera présenté sur le Liste de lecture RADAR et enregistrera de la musique pour notre Programme Spotify Singles, et Spotify fournira une suite complète de support marketing et promotionnel sur et hors plateforme. Spotify a également travaillé avec l’artiste pour sortir un mini documentaire, sorti aujourd’hui. Se déroulant dans sa ville natale de Panama City dans le quartier de La Meri, le film offre aux spectateurs un regard intime sur Boza et son voyage des rues à la scène.

Regardez le documentaire en espagnol .

Pour l’enregistrement a rencontré Boza pour lui poser quelques questions sur la sortie de son premier album, son style musical et comment il utilise Spotify pour toucher les fans du monde entier.

L’année dernière a été assez chargée pour vous, avec la sortie de votre premier album complet et la popularité de la chanson « Hecha Pa’ Mi ». Comment avez-vous vu votre carrière décoller ?

Voir ma carrière décoller avec « Hecha Pa’ Mi » marque un avant et un après. Voir vraiment un morceau comme celui-ci frapper le monde entier est le rêve de tout artiste. Voir qu’ils m’écrivent depuis des pays où ils ne parlent même pas espagnol est tellement excitant.

Votre musique comprend des éléments du style panaméen « canela ». Comment décririez-vous ce son aux nouveaux auditeurs ?

Canela, c’est un peu le Panama dans ma musique. C’est « The Hood » (El Barrio) et représente mes amis, mes expériences et mes expériences de vie en mots.

Quels artistes vous ont le plus inspiré, en termes de son et de paroles ?

J’aime vraiment Mauvais lapin. J’aime aussi Kafu Banton du Panama, c’est celui que j’écoute toujours, et j’aime sa façon de composerng. El Roockie Washingtonest aussi une influence. J’aime aussi toutes sortes de musiques comme la salsa, le merengue, l’haïtienne et le rock and roll. J’apprends, j’acquiers des connaissances et je prends des éléments de tout ce que j’écoute.

Vous travaillez avec le programme RADAR de Spotify depuis 2020, date à laquelle vous avez été nommé artiste RADAR du mois pour l’Amérique centrale et les Caraïbes. Maintenant, vous vous développez en tant qu’artiste RADAR américain. Comment s’est passée cette expérience ?

C’est un autre rêve dont je ne pensais pas qu’il viendrait si tôt. C’est très important de se connecter et de voir cela se produire dans mon pays et en Amérique centrale, mais en tant qu’artiste, venir aux États-Unis et voir que ma musique se faufile partout, c’est merveilleux. Cela va m’aider à faire grandir ce rêve !

Votre musique a trouvé une popularité internationale dans des pays comme l’Espagne et l’Italie. Pensez-vous que travailler avec Spotify et le programme RADAR vous a aidé à faire découvrir votre musique à d’autres régions du monde, en dehors de l’Amérique latine ?

Les données disponibles aux artistes sur la plateforme me permettent de savoir combien de personnes diffusent ma musique en temps réel, comment le nombre d’auditeurs évolue dans le temps, où ils habitent, et aussi de pouvoir savoir quelles sont mes chansons qui plaisent le plus les plus. C’est incroyable.

Vous ne pouvez pas imaginer mon excitation et celle de toute mon équipe lorsque nous avons vu que nous étions numéro trois en Espagne. Nous sautions de joie, car vraiment quand nous sommes entrés dans le top 200, c’était déjà un exploit, puis à 100, puis à 50, nous avons dit: « Wow, le rêve est devenu réalité. » Mais quand nous sommes arrivés au numéro trois, c’est un de ces moments où vous remerciez Dieu et réfléchissez à tous les efforts et sacrifices, car ce n’est pas facile. Il est presque impossible d’avoir un numéro trois en Espagne avec autant de bons artistes là-bas. En Italie, nous nous sommes demandé : « Comment est-il arrivé au septième rang alors que la chanson est en espagnol ? » C’est là qu’on apprend que la musique n’a pas de frontières.

Quels conseils donneriez-vous à d’autres artistes émergents ?

Le meilleur conseil que je puisse vous donner est d’être préparé et de créer à 100% votre propre style et votre propre musique. Apprenez chaque jour de tout ce que vous pouvez dans les studios, dans les réunions, écoutez et sachez que votre avenir dépend de beaucoup de choses mais la principale est qu’il dépend de vous.

Découvrez la dernière musique de Boza ci-dessous et gardez un œil sur son nouveau morceau, « En La Luna », qui sortira le 25 juin.