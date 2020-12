L’artiste GOOD Music Teyana Taylor se retire soudainement de la musique

Toutes les menaces de retraite des chanteurs rappeurs ou de tout type d’artiste doivent être prises avec de nombreux grains de sels.

Cela étant dit, il semble que nous ayons perdu Teyana Taylor.

L’artiste de GOOD Music a utilisé vos statistiques Spotify annuelles pour annoncer qu’elle quittait l’industrie de la musique.

« Wow, qui a fait ça? Vous avez tous fait ça! 🥺Merci 💗 Je ne suis pas passé devant dans les moments où je me sens super sous-apprécié en tant qu’artiste, recevant peu ou pas de véritable poussée de la » machine « , devenant constamment le plus court fin du bâton, étant négligé, je veux dire la liste encore et encore lol .. Je retire ce chapitre de mon histoire avec le confort de pouvoir partir l’esprit tranquille en voyant que tout le travail acharné et la passion mis en aimé et soutenu quelque part dans le monde! À tous mes supporters du premier jour et à tous mes nouveaux, je t’aime et je vous remercie pour tout et ne vous inquiétez pas, vous le savez tous 🤎 tous les arnaqueurs comprennent que lorsqu’une porte en ferme une autre va s’ouvrir … soit ça, soit je prends les verrous de pétunia !!! Alors wassup😜🤎😘

