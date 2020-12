L’artiste Foogiano de Gucci Mane brûle le bracelet de la cheville et est en fuite: rapport

Le lien du rappeur a été révoqué et il est maintenant en fuite.

Dans ce qui semble être une scène de film, de nouveaux rapports confirment que Foogiano, signataire de Gucci Mane, 1017 Records, a brûlé son moniteur de cheville et est maintenant en fuite. Foogiano, né Kwame Brown, est en probation suite à une condamnation pour cambriolage en 2015 où il a été accusé de possession d’une arme à feu en tant que criminel condamné. Dans un article d’une source d’information locale dans la ville natale du rappeur de Greensboro, en Géorgie, le journal rapporte qu’après qu’un juge a entendu trois témoins sur les lieux, la caution de Foogiano a été fixée à 50000 dollars en espèces. Le juge lui a également recommandé de porter un moniteur de cheville et de ne pas quitter la Géorgie. Selon certaines informations, cependant, Foogiano peu de temps après la libération de Foogiano cette nuit-là, il n’a pas chargé le bracelet et a été introuvable pendant plusieurs heures. Après avoir chargé le bracelet, les agents ont reçu des alertes indiquant que le moniteur était endommagé. Avant que la police n’ait pu arriver sur les lieux à temps, le moniteur a cessé de fonctionner au bord d’une autoroute à Barrow Country. Alors que le bracelet a été récupéré avec les bracelets qui auraient été brûlés, aucun signe de Foogiano n’a été trouvé. Un juge a approuvé une requête pour révoquer le joueur de 26 ans Bébé Gutta La caution et les mandats de l’artiste ont été retirés pour son arrestation. Aucun n’a été réalisé jusqu’à présent. Foogiano ne semble pas dérangé, cependant, partageant une publication sur Instagram il y a à peine 16 heures. Nous vous tiendrons au courant dès que de plus amples informations seront disponibles. [via]