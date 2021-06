L’artiste de ‘Star Wars’ Brian Rood dévoile des variantes de couvertures pour ‘War of the Bounty Hunters’ de Marvel (exclusivité)

Clignotant l’enthousiasme croissant pour «The Mandalorian» de Disney et le nouveau spin-off «The Book of Boba Fett», « Star Wars: La guerre des chasseurs de primes » de Marvel La série de bandes dessinées débute le 2 juin avec une histoire palpitante de mercenaires impitoyables dans la galaxie lointaine, très lointaine.

Pour célébrer cette mini-série croisée écrite par Charles Soule (« La Haute République: Lumière du Jedi ») et chargée d’art électrisant avec l’aimable autorisation de Luke Ross, 45secondes.fr dévoile deux couvertures de variantes en édition limitée évoquées par le célèbre illustrateur de Lucasfilm, Brian Rood.

En rapport: Boba Fett affronte la galaxie dans une nouvelle série audacieuse de Marvel Comics

La couverture principale de « Star Wars: War of the Bounty Hunters # 1 » de Marvel Comics. (Crédit d’image: Marvel Comics)

L’illustrateur « Star Wars » Brian Rood. (Crédit d’image: Marvel Comics)

L’intrigue principale ici est une épopée criminelle centrée sur Boba Fett qui implique le célèbre Mandalorien affrontant certains des plus gros frappeurs de l’univers se produisant entre les événements de «L’Empire contre-attaque» et «Le retour du Jedi».

Rood est un artiste commercial accompli basé dans le Michigan qui a travaillé avec Lucasfilm sur chaque guide de style « Star Wars » depuis « The Force Awakens » et a créé certaines des œuvres d’art promotionnelles les plus populaires jamais vues lors de conventions et sur les emballages de marchandises à travers le monde.

Ici, il a capturé l’essence même du Boba Fett emballé dans des jets dans deux couvertures exclusives aux détaillants pour le premier numéro de «Star Wars: Guerre des chasseurs de primes».

Les deux variantes spéciales sont disponibles exclusivement chez RuppsWorld.com , non signée, signée ou remarquée et limitée à 3000 exemplaires de la couverture A et à 1000 exemplaires de l’oeuvre complète Couverture B.

La couverture Une variante de « Star Wars: War of the Bounty Hunters # 1 » de Marvel Comics. (Crédit d’image: Marvel Comics)

45secondes.fr: Comment vous êtes-vous impliqué dans ce projet de variante pour « War of the Bounty Hunters »?

ROOD: De toute évidence, avec mon association et toutes les autres œuvres que j’ai réalisées avec d’autres projets « Star Wars », Chris Rupp de Rupp Comics m’a frappé. Nous sommes des amis proches depuis le premier jour et le tout premier Comic-Con auquel je suis allé en 1995 ou 1996 était avec Chris. J’ai commencé dans l’industrie de la bande dessinée, puis je me suis dirigé vers l’art du divertissement commercial pour le cinéma et la télévision. Mais c’était la tempête parfaite pour me remettre dans la bande dessinée. De plus, c’est Boba Fett et Marvel et « Star Wars! »

J’ai travaillé avec Lucasfilm presque quotidiennement sur tout, des guides de style aux livres d’histoires, nous n’avons donc pas eu à passer par le processus d’approbation complet, mais Chris a dû donner à Marvel un argumentaire de vente rapide et c’était une passe facile. dans les rangs de Lucasfilm.

Boba Fett occupe le devant de la scène dans cette variante de la couverture B de « Star Wars: War of the Bounty Hunters # 1 ». (Crédit d’image: Marvel Comics)

45secondes.fr: Qu’espériez-vous accomplir dans chacune de ces reprises dynamiques de « Star Wars »?

ROOD: Eh bien, tout d’abord, j’adore Boba Fett, car qui d’autre peut avoir ce genre de combinaison de couleurs vert et jaune et bordeaux et rouge et lui donner un aspect aussi cool. Il a toujours été l’un de mes favoris de tous les temps. J’ai eu quelques pièces de collection très populaires basées sur le personnage de la ligne de beaux-arts Acme Archives et des pièces que j’ai faites pour « Star Wars Celebration » en Allemagne il y a quelques années sans casque.

Pour cette bande dessinée, nous avons dû la garder un peu vague et ne pas essayer de raconter ma propre histoire sans savoir ce qui était représenté à l’intérieur du livre. Nous savons que c’est une poursuite et que le Falcon est là-bas dans l’arrière-plan après leur garçon et tous les chasseurs de primes le sont également, alors j’ai pensé que ce serait plus intriguant de garder les forces opposées hors du panneau. Vous savez qu’il se passe des trucs, mais vous ne savez pas exactement d’où vient la fusillade ou à qui il fait exploser le lance-flammes. Cela garde un peu de mystère là-bas sans repousser trop loin les frontières et partir par ma propre tangente. Je voulais que ce soit amusant et universellement attrayant.

Sur le deuxième morceau, j’allais d’abord faire un fond blanc, puis j’ai pensé que ce serait cool d’y jeter quelques soleils. Boba Fett a un lien assez solide avec Tatooine au fil des ans, alors j’ai pensé pourquoi ne pas rendre un petit hommage à cela et le garder chaud et juteux et ajouter un soupçon de ce ciel là-dedans avec les soleils jumeaux. Celui-ci est un peu plus lâche sur les bords et plus artistique. Allumez les packs de fusées, mec!

Affiche de bannière de l’illustrateur « Star Wars » Brian Rood. (Crédit d’image: Marvel Comics)

45secondes.fr: De toutes vos créations pour Lucasfilm et « Star Wars » au fil des ans, quel projet a été le plus satisfaisant?

ROOD: Pour moi, c’était l’une des œuvres d’art que j’ai faites que George Lucas a achetées il y a de nombreuses années pour une exposition itinérante intitulée Where Science Meets Imagination. C’était comparer et contraster la science du monde réel avec ce que George a inventé dans les années 70 dans sa petite maison en Californie.

J’ai donc fait une lithographie pour le California Science Center qui a été vendue à l’exposition pendant quelques mois. À la fin de la journée, j’ai reçu un appel téléphonique me disant que M. Lucas était intéressé à m’acheter la peinture originale. C’était une plume unique dans ma casquette que je n’ai jamais vue se produire en tant qu’artiste de Toledo, Ohio. Penser que je vendrais jamais un tableau à George, sans parler de lui avoir vendu quelques centaines de tableaux au fil des ans et faire des milliers d’illustrations, c’était probablement la chose la plus gratifiante.

Je suis très chanceux et béni dans ce que je fais. En ce moment, je commence à faire des trucs pour les nouveaux spectacles de Boba Fett et Andor. Il semble que quelque chose de nouveau commence chaque semaine dans « Star Wars Universe » et tout est très excitant. Et avec Marvel, je serais ouvert à faire de futures couvertures parce que qui ne veut pas faire de superbes couvertures de bandes dessinées, en particulier basées sur «Star Wars»?

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.