L’artiste de rue Tristan Eaton proposera des répliques de l’art lancé par SpaceX

Le coffret «Human Kind» de Tristan Eaton comprend des répliques des panneaux métalliques de l’artiste de rue qui ont été lancés lors de la mission Crew Dragon DM-2 de SpaceX vers la Station spatiale internationale en mai 2020. (Crédit d’image: Atrbute)

Un artiste de rue de haut niveau dont les créations originales ont décollé sur la première fusée de SpaceX à voler avec des astronautes de la NASA à bord est maintenant prêt pour son propre lancement, en quelque sorte: la vente de répliques en édition limitée de son art volé dans l’espace.

Tristan Eaton a vu ses deux panneaux métalliques gravés au laser, intitulés «Human Kind», voler aux côtés des astronautes Bob Behnken et Doug Hurley lors de la mission Crew Dragon Demo-2 de SpaceX vers la Station spatiale internationale (ISS) en mai. Emballés dans «l’espace de chargement supplémentaire» à bord de la capsule spatiale commerciale, les panneaux en aluminium plaqués or et poudrés d’Eaton, ainsi qu’un pochoir en aluminium de qualité aérospatiale, ont passé trois mois à faire le tour de la planète avant de revenir avec les astronautes à un splashdown dans le golfe du Mexique.

« Nous sommes si heureux que l’équipage de SpaceX soit rentré sur Terre en toute sécurité! Pour célébrer le voyage historique de l’art d’Eaton vers l’ISS sur le vaisseau spatial Dragon de SpaceX, nous publierons une série très spéciale de tirages d’art et d’affiches », a annoncé Eaton à ses abonnés sur Instagram quelques jours après le débarquement du 2 août.

Les commémoratifs sont maintenant prêts à être diffusés. Un coffret en édition limitée et une paire de tirages en édition ouverte seront mis en vente le jeudi 3 décembre à 15 h HNE (2000 GMT) exclusivement sur le site Web de l’artiste, tristaneaton.com.

Comme les assiettes volées, les répliques et les gravures présentent un montage d’images pop-art scientifiques et culturelles disposées dans le style patchwork d’Eaton. Parmi les graphiques monotones, on trouve des représentations de la fusée Saturn V de la NASA, qui a amené les premiers humains en orbite et à marcher sur la lune, et la propre capsule Dragon de SpaceX, qui a propulsé l’art lui-même dans l’espace et le dos.

Les répliques, qui sont limitées à seulement 100 coffrets, comprennent des panneaux en aluminium double face sérigraphiés avec l’art «Human Kind» d’Eaton. Les boîtes sont également livrées avec des présentoirs en bois pour les deux panneaux de 12 x 18 x 0,125 pouces (30 x 45 x 0,3 cm), des pochettes d’art sérigraphiées personnalisées et un certificat d’authenticité comportant un reproduction de la lettre qu’Eaton a écrite aux astronautes de la station.

L’artiste Tristan Eaton avec son coffret en édition limitée « Human Kind » au siège de SpaceX à Hawthorne, Californie. (Crédit d’image: Tristan Eaton)

Les coffrets seront vendus au prix de 2 500 € chacun, avec une limite de deux boîtes par personne.

«C’est un article cher, mais très justifié à mon avis», a écrit Eaton sur Instagram.

Les tirages papier « Human Kind » seront disponibles en encre métallisée or ou argent. Les tirages sont de 200 € pour une paire de deux; chaque impression reproduit un côté d’un panneau, adapté pour l’encadrement.

«L’édition papier sera ouverte pour s’assurer que tous ceux qui en veulent une en obtiennent une», a déclaré Eaton. « Il ne serait pas juste que les gens le rateraient. Ce projet est spécial. »

L’œuvre « Human Kind » de Tristan Eaton, vue à côté des fusées SpaceX Falcon 9 au Kennedy Space Center de la NASA en Floride. (Crédit d’image: SpaceX)

Avec « Human Kind » ayant volé et revenu de l’espace, Eaton fait désormais partie d’une petite mais prestigieuse communauté d’artistes dont les œuvres ont été lancées en orbite et au-delà, notamment Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Claes Oldenburg et Damien Hirst.

Les planches et pochoirs originaux qui ont volé à bord de la mission Demo-2 devraient être mis aux enchères au début de 2021. Les détails de cette vente sont encore à venir.

En plus d’être le premier lancement de SpaceX avec des astronautes (et de l’art commercial) à bord, la mission Demo-2 a également marqué le premier vol d’Américains sur une fusée construite aux États-Unis à partir d’une rampe de lancement basée aux États-Unis au cours des neuf années écoulées depuis la flotte de navette spatiale de la NASA. était à la retraite. Depuis la fin du vol d’essai Demo-2, un deuxième Dragon a été lancé avec les astronautes Crew-1 sur la première mission opérationnelle SpaceX pour l’agence spatiale américaine.

Les tirages d’art sur papier SpaceX « Human Kind » de Tristan Eaton sont livrés en lot de deux en encres dorées (à gauche) ou argentées. (Crédit d’image: Tristan Eaton)

«Human Kind» a été la première incursion d’Eaton dans l’art spatial. Il a précédemment cofondé la marque de jouets design Kid Robot et a créé des pièces originales pour de grands clients tels que Nike, Universal et Marvel. Le travail d’Eaton peut être vu dans la collection permanente du Museum of Modern Art (MoMA) et sur le côté des gratte-ciel sous la forme de peintures murales à grande échelle à New York et Shanghai, entre autres villes du monde.

