L’artiste de personnage de Naughty Dog dénonce le plan de James Gunn pour que les stars de la DCU « outwork Voice Actors »

L’annonce par DCU de James Gunn du casting d’acteurs pour travailler sur l’action en direct, l’animation et les jeux vidéo n’a pas été bien accueillie par tout le monde.

Au milieu de James Gunn’Dans les diverses annonces de DC, un point qui n’a pas été bien accueilli par certaines personnes impliquées dans le monde des jeux vidéo est qu’une partie du grand plan de DC pourrait voir des acteurs à l’écran exprimer également le même personnage dans des projets de jeux vidéo et d’animation. Bien qu’il y ait eu récemment de nombreuses plaintes concernant le casting de Chris Pratt en tant que voix de Mario sur le doubleur à long terme du personnage Charles Martinet, les plans de Gunn ont suscité le scepticisme et plus qu’un peu de dérision de la part des acteurs de l’industrie. L’une de ces personnes est l’artiste principal de Naughty Dog Del Walker, qui a remis en question l’idée. Il a écrit:

«Ces écrivains et acteurs de la voix font 100 versions de tout. Ils sont dans la cabine en train de faire 600 lignes de dialogue juste pour se retrouver avec 20 des meilleurs du jeu. Tu penses que tu vas amener Robert Pattinson à surpasser un acteur de VA ? Et pour un budget qui a du sens ? Bonne chance. »

Il y a certainement des avantages à créer un monde complètement connecté où la même voix est entendue à travers les jeux, l’animation et l’action en direct, et il semble que Gunn progresse vers cela dans son esprit. Cependant, les réalités du plan le préparent presque à un échec d’une manière que vous n’avez qu’à regarder les récents départs de franchise d’Henry Cavill pour voir venir.





Une DCU entièrement connectée peut-elle fonctionner comme une stratégie à long terme ?

À l’été 2022, il semblait qu’Henry Cavill allait être le centre de deux très grandes franchises comme Superman dans la DCU et Geralt dans Le sorceleur. Trois mois plus tard et Cavill était hors de ces deux franchises. Dans les termes de Le sorceleur, la décision de partir semble provenir de l’agacement de Cavill face à la direction du spectacle. Si le plan de James Gunn était déjà en place, son plan consistant à faire travailler le même acteur sur tous les supports aurait fini par être déjà rompu.

Avec la DCU qui devrait s’étendre sur plusieurs années, rien ne garantit que les stars voudront toujours faire partie de la franchise, ce qui pourrait ouvrir le tout à l’échec de son supposé désir d’être complètement connecté à travers le monde habituellement séparé des jeux vidéo. .

L’autre problème auquel Gunn est confronté sera les accusations d’opprimer davantage les artistes de la voix off, qui ne sont déjà pas satisfaits de la façon dont leur travail est souvent considéré comme moins digne que celui des acteurs à l’écran. Le casting de Chris Pratt dans le rôle de Mario a suscité un certain nombre de plaintes pour avoir simplement mis un nom de grande star dans un rôle majeur alors que l’acteur de voix off à long terme du personnage était disponible pour jouer le rôle.

En fin de compte, on verra avec le temps si le plan directeur de Gunn se concrétise comme prévu et si sa décision de choisir des acteurs dans des séries animées telles que Commandos Créatures avec l’intention que les mêmes stars les jouent en live-action devient un coup de maître ou un autre faux pas de DC.