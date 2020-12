L’art rupestre prouve que les premiers habitants de la forêt tropicale vivent aux côtés d’animaux de la période glaciaire

Tendance FP02 déc.2020 16:07:21 IST

L’art rupestre amazonien qui a été récemment découvert par les chercheurs donne maintenant une preuve supplémentaire que les premiers habitants de la forêt tropicale ont vécu aux côtés d’animaux géants de la période glaciaire qui ont maintenant disparu. La découverte a été faite par des chercheurs de l’Université d’Exeter et des scientifiques d’autres universités sur le projet ERC « Last Journey ».

Selon un déclaration par l’Université d’Exeter, la découverte est l’une des plus grandes collections d’art rupestre d’Amérique du Sud et a été réalisée pour la première fois il y a environ 12 600 et 11 800 ans dans trois abris sous roche sur des collines de l’Amazonie colombienne.

Selon le rapport, les peintures représentent des paysages, des formes géométriques, des empreintes de mains, des figures humaines ainsi que des scènes de chasse. Les images mettent en évidence des gravures de cerfs, tapirs, alligators, chauves-souris, singes aux côtés de la mégafaune de l’ère glaciaire. Il y a des représentations de créatures ressemblant à des paresseux géants, des mastodontes, des camélidés, des chevaux et des ongulés à trois orteils avec des troncs.

Selon les auteurs de l’étude, les fouilles ont révélé l’une des premières dates sûres pour l’occupation de l’Amazonie colombienne et des indices sur le régime alimentaire des gens de cette époque.

En passant par les eaux-fortes, les communautés qui vivaient dans la région à cette époque étaient des chasseurs-cueilleurs qui pêchaient dans la rivière voisine. Les os et les restes de plantes découverts lors des fouilles suggèrent qu’ils ont mangé des palmiers et des fruits, des piranhas, des alligators, des serpents, des rongeurs, des grenouilles, des paca, des capybara et des tatous.

En parlant de cela, le Dr Mark Robinson, l’un des auteurs de l’étude, a déclaré que les peintures donnent un aperçu vivant et passionnant de la vie des communautés, ajoutant qu’il est incroyable de penser qu’elles vivaient parmi et chassaient des herbivores géants, dont certains étaient de la taille d’une petite voiture.

Le professeur José Iriarte, un autre auteur de l’étude, a ajouté que les peintures rupestres sont des preuves spectaculaires de la façon dont les humains ont reconstruit la terre, et comment ils chassaient, cultivaient et pêchaient. Selon Iriarte, il est probable que l’art était un élément puissant de la culture et un moyen pour les gens de se connecter socialement.

Les fonctionnalités de découverte dans un nouveau Canal 4 séries Mystère de la jungle: Royaumes perdus de l’Amazonie et est également décrit dans un article de la revue Quaternaire International.

