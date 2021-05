L’art rupestre le plus ancien du monde, y compris les célèbres pochoirs à main, effacé par le changement climatique

Certains des premiers arts rupestres au monde, y compris le plus ancien dessin au pochoir à la main, dégénèrent à un «rythme alarmant» en raison de changement climatique , selon une nouvelle étude.

L’île de Sulawesi en Indonésie abrite un art rupestre datant de plus de 45 000 ans. Les anciennes peintures rupestres comprennent des représentations d’animaux, des figures humaines et animales mixtes, des pochoirs à la main dessinés avec des pigments rouges et mûriers, et ce qui est probablement la première scène narrative connue de l’art préhistorique.

Par exemple, dans la grotte de Leang Tedongnge dans la région de Maros-Pangkep à Sulawesi, les chercheurs ont découvert des pochoirs à main datant de 39900 ans et de l’art rupestre montrant un cochon verruqueux âgé d’au moins 45500 ans.

La région de Maros-Pangkep abrite 300 sites d’art rupestre calcaire différents. Depuis les années 1950, les archéologues ont rapporté de façon anecdotique que les peintures anciennes, qui ont survécu pendant des dizaines de milliers d’années, «se sont boursouflées et se décollent des parois de la grotte», ont écrit les auteurs de l’étude dans La conversation .

«Les peintures rupestres de Sulawesi et de Bornéo sont parmi les premières preuves que des gens vivaient sur ces îles», ont-ils écrit. « Tragiquement, sur presque tous les nouveaux sites que nous trouvons dans cette région, l’art rupestre est à un stade avancé de décomposition. »

Mais les raisons de cela n’étant pas claires, l’équipe a décidé d’enquêter en analysant certains des exemples les plus anciens connus – datant d’il y a 20 000 à 40 000 ans – dans 11 sites différents de la région.

En utilisant une variété de techniques comprenant de puissants microscopes, des analyses chimiques et l’identification des cristaux, les chercheurs ont découvert des traces de sels à travers les grottes. Ils ont trouvé du sulfate de calcium et du chlorure de sodium dans des flocons de roche sur trois des 11 sites et des niveaux élevés de soufre, qui est un composant des sels, sur tous les sites, ce qui suggère que les dépôts de sel peuvent être à l’origine de la détérioration, selon une déclaration .

Une humidité élevée ou des températures élevées favorisent la formation de cristaux de sel; le sel est transporté par l’eau dans l’air, et une fois que l’eau s’évapore, le sel est laissé sous forme de dépôt sur ou sous la surface de la roche. Les gisements de sel se dilatent et se contractent au fur et à mesure que l’environnement environnant se réchauffe et se refroidit, provoquant des tensions répétées sur la roche, ont écrit les auteurs dans l’article. Certains dépôts de sel peuvent se dilater jusqu’à trois fois ou plus leur taille d’origine lorsqu’ils sont chauffés.

Cette contrainte répétée finit par provoquer la fissuration et l’écaillage de la roche.

Les extrêmes climatiques

Les résultats suggèrent qu’au cours des quatre derniers siècles, au moins, l’art rupestre de Maros-Pangkep s’est de plus en plus détérioré et qu’au cours des 40 dernières années, l’érosion s’est rapidement accélérée en raison du changement climatique causé par l’homme, selon l’article.

« L’Australasie a une atmosphère incroyablement active, alimentée par des courants marins intenses, des alizés saisonniers et un réservoir d’eau chaude de l’océan », ont écrit les auteurs dans The Conversation. « Pourtant, une partie de son art rupestre a jusqu’à présent réussi à survivre pendant des dizaines de milliers d’années à travers des épisodes majeurs de variation climatique, du froid de la dernière période glaciaire au début de la mousson actuelle. »

Mais le changement climatique «amplifie maintenant les extrêmes climatiques», ont-ils écrit. Des températures ambiantes plus élevées et des événements météorologiques extrêmes plus graves et fréquents accélèrent les changements de température et d’humidité qui induisent des formations de sel, selon le communiqué.

«La fréquence et la gravité croissantes» des sécheresses causées par le cycle climatique appelé El Niño et l’accumulation d’humidité causée par les pluies de mousson dans les zones voisines « fournissent des conditions idéales » pour l’évaporation, la formation de sel et l’altération des surfaces des grottes abritant l’art ancien, concluent les auteurs dans l’article.

Sans compter la menace de l’exploitation industrielle de calcaire, «perte de la« toile »de calcaire peinte due à l’efflorescence du sel [formation] renforcée par les conditions d’El Niño est la menace la plus pressante pour la préservation de l’art rupestre dans cette région », ont écrit les auteurs dans l’article, publié le 13 mai dans la revue Rapports scientifiques .

Ils réclament davantage de conservation, de surveillance et de recherche sur ces sites. « L’art rupestre exceptionnellement ancien de l’Indonésie est situé dans un environnement tropical dynamique qui le rend particulièrement vulnérable aux impacts destructeurs du changement climatique, ajoutant une urgence unique à cet appel à des recherches supplémentaires », ont-ils écrit dans le document.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.