L’art promotionnel Flash révèle Batman, Supergirl et une variante étrange de Barry Allen

Nouvel art promotionnel du prochain film DCU, Le flash, offre notre dernier regard sur Ezra Miller en tant que super-héros titulaire aux côtés de Michael Keaton en tant que Batman, Sasha Calle en tant que Supergirl et ce qui semble être une variante plutôt étrange de Barry Allen. Émergeant sur des médias sociauxl’œuvre montre le personnage principal de Miller dans un tout nouveau costume, avec Bruce Wayne de Keaton portant une cape et un capuchon similaires à ceux de 1992 Le retour de Batman. Cependant, des questions commencent à se poser lorsque l’on regarde la variante surexcitée de Barry Allen à gauche, qui semble porter un costume de Batman pulvérisé de rouge. Résultant en un …. look intéressant.





Alors que les détails de Le flash restent en grande partie secrets, nous savons que le film fera ce que les goûts de Spider-Man : Pas de retour à la maison et Doctor Strange dans le multivers de la folie ont fait pour le MCU et présentent au public le multivers DC. Le flash s’inspirera de l’arc de la bande dessinée Point de rupture et trouve Barry Allen voyageant dans le temps pour empêcher le meurtre de sa mère. Malheureusement, comme c’est souvent le cas lorsque l’on joue avec le temps et le multivers, cela aura des conséquences inattendues sur sa chronologie, avec des variantes de personnages familiers introduites tout au long de l’aventure multiverselle.

Il reste à voir comment exactement ces événements aboutissent à ce que Barry Allen arbore une version modifiée d’un costume de Batman. Mais, si les rumeurs récentes sont exactes, être obligé de porter une tenue aussi ridicule pourrait être la raison pour laquelle cette variante de Barry Allen se transforme en méchanceté…





The Flash devrait enfin faire ses débuts en solo plus tard cette année

Compte tenu du penchant du personnage pour la vitesse, les fans de DC attendent depuis trop longtemps pour voir Le flash sprintez sur les écrans. Heureusement, Le flash Le rédacteur en chef Paul Machliss a déclaré que la sortie du film de bande dessinée à longue gestation « vaudra la peine d’attendre » lorsqu’elle débarquera dans les salles plus tard cette année.

« Ça va être excitant. Je veux dire, Warners nous a chargé de faire le meilleur film possible », a déclaré Machliss à propos du projet. « Ce que je peux dire, c’est que nous allons utiliser… Nous sommes le premier film à utiliser une technologie très, très nouvelle en termes d’affichage de plusieurs versions du même acteur à l’écran, plutôt que d’utiliser des caméras verrouillées ou même les commandes de mouvement que nous avons utilisées dans [Last Night in Soho]. Il y a eu un développement avec une technologie merveilleuse, dont j’aimerais pouvoir parler maintenant, mais cette fois l’année prochaine, une fois le film sorti, nous pourrons entrer dans les moindres détails. Mais c’est très, très excitant et je suis très heureux de dire que nous sommes les premiers, certainement sur un film de cette envergure, à l’utiliser. Probablement pourquoi il a fallu si longtemps pour finir en fait. Mais ça vaut la peine d’attendre, parce que ça a l’air fantastique. »

Réalisé par Andy Muschietti d’après un scénario de Christina Hodson, Le flash met en vedette Ezra Miller aux côtés de Ron Livingston, Michael Keaton, Kiersey Clemons, Michael Shannon, Sasha Calle et Ben Affleck. Suite à toutes sortes de retards, de changements de réalisateur et de drames dans les coulisses, Le flash devrait enfin faire ses débuts en solo sur grand écran plus tard cette année et devrait sortir le 16 juin 2023.