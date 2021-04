L’art du concert Green Lantern amène John Stewart dans la Justice League de Zack Snyder

Maintenant que Justice League de Zack Snyder a donné aux fans ce qu’ils voulaient, ils ne peuvent s’empêcher de continuer à en vouloir plus, avec un art conceptuel récemment révélé taquinant maintenant ce que Zack Snyder La lanterne Verte aurait pu ressembler. L’œuvre représenterait un acteur et une star de la série télévisée largement inconnus ÉCRASER, Wayne T.Carr, en tant que personnage bien-aimé de DC John Stewart, que Snyder avait voulu faire apparaître à la fin de La coupe Snyder aux côtés de Martian Manhunter.

Ce fut la meilleure expérience de ma carrière avec @ZackSnyder . J’ai travaillé longtemps et de loin il était le plus professionnel, le plus sympathique et le plus cool! et merci @ jayoliva1 pour m’avoir présenté à lui! #SnyderCut#RestoreTheSnyderVersepic.twitter.com/Uil99i7liW – jojo aguilar (@ jojoaguilar33) 2 avril 2021

Avec plusieurs autres images, y compris l’art conceptuel pour Martian Manhunter et le retour de Jared Leto en tant que Joker, La lanterne Verte semble très fidèle à la bande dessinée, avec son costume noir et vert et son visage déterminé et héroïque qui se glisse sans effort dans The SnyderVerse.

Justice League de Zack Snyder trouve Bruce Wayne (Ben Affleck) enrôlant son nouvel allié Diana Prince (Gal Gadot) pour faire face à une grande menace extraterrestre après la mort de Superman (Henry Cavill). Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour recruter une équipe pour affronter cet ennemi nouvellement réveillé. Malgré la formation d’une ligue de héros sans précédent, Batman, Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et Flash (Ezra Miller), il est peut-être trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Après avoir fait leur truc de super-héros et être sorti victorieux, Bruce Wayne est visité dans la finale du film par Martian Manhunter, joué par Harry Lennix, déguisé en lieutenant-général Calvin Swanwick depuis 2013. Homme d’acier. Snyder a depuis révélé son intention de présenter John Stewart’s La lanterne Verte mais a été arrêté par le studio qui avait ses propres plans pour le personnage.

«Le studio m’avait dit que je n’avais pas le droit de tourner quoi que ce soit. Qu’il n’y aurait aucun film de quelque sorte que ce soit. Pendant la production, c’était une chose sur laquelle ils insistaient. Et j’ai quand même tourné des trucs, bien sûr, dans ma cour. Et l’une des choses que j’ai tournées était la scène de Green Lantern », a récemment révélé Snyder. «Et puis ils m’ont demandé, quand ils ont vu le film et ont vu que je le mettais là-dedans, ils l’ont enlevé. Et j’ai dit que j’arrêterais s’ils essayaient de l’enlever. Et je me sentais mal. La vérité est-ce que je ne voulais pas que les fans n’aient pas de film, juste sur la base de cette position que j’allais prendre. «

Snyder a ajouté que «The Green Lantern était John Stewart» et qu’il était catégorique sur le fait qu’il «ne voulait pas retirer une personne de couleur de ce film». En fin de compte, l’inclusion de Harry Lennix en tant que Martian Manhunter était le compromis.

Malheureusement, il est très peu probable que les fans de Snyder puissent jamais voir le point de vue du cinéaste La lanterne Verte, malgré la campagne #RestoreTheSnyderVerse qui prend beaucoup de vapeur. Cependant, la PDG de Warner Media, Ann Sarnoff, a récemment assez presque exclu toute possibilité de suivi en disant: «Nous sommes très heureux d’avoir fait cela, mais nous sommes très enthousiasmés par les plans que nous avons pour tous les multi- caractères DC dimensionnels en cours de développement. «

Quant au moment où le public pourrait voir John Stewart sur grand écran, Warner Bros. Corps de la lanterne verte. film, qui se concentrera à la fois sur Hal Jordan et Stewart. UNE La lanterne Verte une série télévisée est également prévue pour une sortie sur HBO Max. Justice League de Zack Snyder est maintenant diffusé sur HBO Max. Cela nous vient de le compte Twitter du Concept Designer Jojo Aguilar.

