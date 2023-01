L’art conceptuel précoce de Velma révèle une conception alternative de Scooby Gang

Il n’y a pas de mystère autour de la réaction à HBO Max’s Velma, qui a enregistré à la fois des nombres de visionnages record et des scores extrêmement bas pour ses débuts. Avec autant de potentiel pour faire quelque chose qui serait au moins relativement ignoré par ceux qui ont été fans du joueur de 50 ans Scooby Doo franchise, la série a plutôt attiré les critiques de la grande majorité de ceux qui se sont connectés et ont pris la peine de la revoir. La refonte du quatuor principal de personnages étant la plus grande bête noire du public, il est surprenant qu’un certain nombre d’artistes conceptuels partagent leurs premières conceptions de Chez Velma personnages sur les réseaux sociaux.





Le dernier design à partager vient d’Annie Wu, qui a partagé sa version de Velma, Daphne, Norville et Fred dans une œuvre d’art conceptuelle datant des premières étapes du pré-développement de l’émission. Si les races des personnages ont clairement été fixées dès le début de la production, celles-ci sont certainement moins « caricaturales » que les versions qui ont été tardivement développées pour la série. Vous pouvez consulter l’art ci-dessous.

Velma est arrivée sur HBO Max la semaine dernière à une tempête de critiques en ligne pour avoir pris la franchise Scooby-Doo et «la ruiner» pour le plaisir. Après avoir été décrite dans son texte de présentation officiel comme « une tournure originale et humoristique qui démasque le passé complexe et coloré de l’un des résolveurs de mystères les plus appréciés d’Amérique », il est devenu clair que la série n’était pas exactement ce que beaucoup attendaient de Le bureau alun Mindy Kaling, qui joue le rôle de la voix de Velma et produit le spectacle.





Pourquoi tant de gens détestent Velma ?

Réinventer une franchise populaire, en particulier une qui a été aussi importante dans la culture pop qu’elle est immédiatement reconnaissable sur plusieurs générations, est toujours un processus délicat et potentiellement voué à l’échec. Comme Amazon Studios l’a récemment découvert, même le développement d’histoires de la Terre du Milieu de Tolkien qui n’ont pas encore été racontées à l’écran peut générer une énorme quantité de contrecoups sur le ton, les dialogues et les choix de casting.

Quand cela vient à Velma, les critiques ont principalement été centrées sur le fait que la série éradique complètement Scooby-Doo de la série. Dans le contexte où cela est censé être une sorte de préquelle, cela aurait peut-être été pardonnable à plus de fans du Great Dane si chaque personnage, à l’exception de Fred, n’avait pas été si radicalement modifié à la fois dans la race et les traits de caractère des créations Hanna-Barbera établies de longue date.

Il y a eu beaucoup d’émissions de télévision qui ont récemment subi un genre de réaction similaire sur l’échange de race et de sexe des personnages lors des redémarrages d’anciennes franchises, et en général, il y a une lutte continue pour trouver un terrain d’entente en matière de diversité. d’émissions de télévision et de films tournés à Hollywood en ce moment. Alors que les studios cherchent à revigorer les adresses IP existantes sous leur contrôle et ne veulent pas prendre de risques coûteux sur de nouveaux spectacles et personnages non testés en raison du climat financier actuel, la tendance au redémarrage devrait se poursuivre pendant un certain temps, quelle que soit la quantité de contrecoups en ligne qui apporte .