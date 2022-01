L’art conceptuel de «Spider-Man: No Way Home» met en lumière le sixième membre de Sinister Six

Au lieu des « Fearsome Five » – d’accord, le journalisme sur Internet est trop kablooie pour que même cette collaboration entre Sony Pictures et Marvel Studios puisse être gérée, après tout, ce n’est pas un univers Amalgam – les fans de Marvel Cinematic Universe ont presque pu voir le Sinister Six dans Spider-Man : Pas de retour à la maison. Le film a démarré juste après Spider-Man: loin de chez soi, en commençant par le rédacteur en chef du Daily Bugle (et de Silk’s Threats and Menaces), J. Jonah Jameson (JK Simmons), révélant que Peter Parker est Spider-Man. Grâce à l’art conceptuel récemment publié, il semble qu’il y ait eu une version du film qui incluait le retour de Quentin Beck de Jake Gyllenhaal, également connu sous le nom de Mysterio, qui aurait été le sixième membre des Sinister Six.

Après des années de rumeurs et de spéculations, à la surprise de personne à moins qu’ils ne vivent sous une toile d’araignée, Tobey Maguire et Andrew Garfield ont fait leur retour triomphant dans le verset Spider-action en direct. Avec plusieurs premières fuites montrant des images du retour des deux acteurs et avec le film maintenant regardé par des millions de personnes dans le monde entier, Marvel commence à déployer des images officielles des trois Spideys en costume pour maintenir les projections du film au box-office. Bien que le succès de la Spider-Man : Pas de retour à la maison a été blâmé en plaisantant par SNL pour avoir contribué à l’augmentation des taux de cas de COVID-19 à travers l’Amérique, et critiqué par certains critiques pour la façon dont il a géré certaines des plus grandes erreurs du verset de Peter Parker comme le friging perpétuel de personnages féminins forts comme Gwen Stacey ( Emma Stone) pour provoquer un développement émotionnel pour le retour du héros masculin, les fans ont continué à acheter des billets pour Spider-Man : Pas de retour à la maison représentations théâtrales à travers le monde.





Selon l’histoire du film, Peter Parker (Tom Holland) et ses amis n’entrent pas à l’université à cause de fausses nouvelles plantées par Mysterio de Gyllenhaal; à savoir, les images divulguées que J. Jonah Jameson montre à un Times Square terrifié au début de Spider-Man : Pas de retour à la maison. Cependant, Parker ne fait pas appel de la décision comme un lycéen typique. Au lieu de cela, il demande au docteur Strange (Benedict Cumberbatch) de faire sauter les portes du multivers pour résoudre un problème auquel de nombreux jeunes de 18 ans avec des moyens sont confrontés après avoir obtenu leur diplôme d’études secondaires : ne pas entrer dans l’université de votre choix.

Mais où sont les Sinister Six ?





The Amazing Spider-Man Annual (1964) #1 de Stan Lee et Steve Ditko

Le docteur Strange ne demande pas à Parker s’il a fait appel de la décision du collège, l’ancien sorcier suprême dit simplement oui à la demande du jeune héros naïf. Tentant de lancer un sort pour faire oublier Spider-Man à tout le monde, les choses tournent terriblement mal et les héros et les méchants de Spider-Man de tout le multivers Marvel ont commencé à entrer dans l’univers cinématographique principal de Marvel. Tout le monde, de Doc Ock d’Alfred Molina à Electro de Jamie Foxx en passant par The Lizard de Rhys Ifans, est apparu dans l’histoire avant que les trois Spider-Men ne les guérissent et ne les renvoient dans leurs mondes. Alors que de plus en plus de méchants étaient annoncés dans le cadre de la distribution, l’idée des Sinister Six dans le MCU semblait être une possibilité réelle, bien que l’équipe de super-vilains ne semble pas avoir fait le montage final.





Mais le nouveau concept art d’Andrew Reeder montre qu’il y avait une version de Spider-Man : Pas de retour à la maison qui incluait les Sinister Six, y compris Mysterio, qui ont été introduits dans Annuel de l’incroyable Spider-Man (1964) # 1 de Stan Lee et Steve Ditko, avec des lettres de S. Rosen, lorsque Spidey doit sauver sa tante May et la journaliste du Daily Bugle Betty Brant des sinistres machinations des six super-méchants. Bien qu’il ne soit pas clair à quel point Mysterio était impliqué dans l’intrigue originale de Spider-Man : Pas de retour à la maison, l’art conceptuel récemment publié montre une version du film qui incluait au moins Beck lors du combat final du film à la Statue de la Liberté.

Reeder a publié le Spider-Man : Pas de retour à la maison art conceptuel sur son propre site d’art et profil qui montre Mysterio utilisant des pouvoirs similaires pour Spider-Man: loin de chez soi. La page personnelle de l’artiste comprenait également d’autres créations et des aperçus des coulisses de l’aventure Peter Parkers’ Three. Voir la photo du retour de Mysterio dans le tweet Culture Cave ci-dessous :









Les fans veulent que Bruce Campbell apporte son mystère à Spider-Man: No Way Home Apparemment, il devrait apparaître dans Spider-Man 4 annulé de Sam Raimi, les fans veulent que Bruce Campbell complète la gamme Sinister Six.

