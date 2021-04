L’art conceptuel de MechaGodzilla révèle un regard détaillé sur Godzilla Vs. Kong Villain

À présent, la plupart des fans savent que Godzilla contre Kong présente une nouvelle entrée dans MonsterVerse de Legendary Studios, la monstruosité mécanique artificielle, Mechagodzilla. L’arrivée de la bête métallique avait été très attendue, et même après que sa présence dans le film ait été confirmée, le studio a essayé de garder son apparence secrète, ne montrant que ses écailles arrière et un seul œil rouge brillant dans la bande-annonce. Maintenant, l’artiste conceptuel Jared Krichevsky a partagé des dessins qu’il a faits de Mechagodzilla pour Godzilla contre Kong qui ont été utilisés pour informer la conception finale de la créature.

« On y va! Le plus grand plaisir de ma vie de travailler sur des photos @adamwingard @legendary Godzilla Vs. Kong concevant Mechagodzilla (Pour une deuxième fois non moins haha ​​Quoi?) J’ai conçu ça en interne @legacyeffects avec @mostly_d et Simon Webber qui J’ai également fait des prises vraiment incroyables. Un grand merci à @damon_weathers qui était la seule personne à qui je pouvais en parler. Lindsay Macgowan pour son rôle de superviseur et directeur artistique incroyablement solidaire. Aussi @fforfakepictures pour être un excellent compagnon de bureau. Un immense merci à Les concepteurs de production Owen Patterson et Tom Hammock! Cette image-clé a en quelque sorte fait remarquer l’équipe alors qu’ils se regardaient dans la pièce avec une expression « pas mal ». C’était électrisant et il n’a vraiment pas beaucoup changé après cela . «

Fait intéressant, Krichevsky avait également conçu Mechagodzilla la dernière fois que le géant du métal était apparu dans un film hollywoodien, en Prêt Player One. Ce Mechagodzilla ressemblait beaucoup à la version traditionnelle du personnage tel qu’il apparaissait dans le cinéma japonais, essentiellement Godzilla ordinaire portant une armure métallique.

Le Mechagodzilla qui apparaît dans Godzilla contre Kong, d’autre part, est assez différent de la version du film de Godzilla, avec une apparence plus bestiale et plus d’agressivité. Cela a du sens, puisque cette version de Mechagodzilla a été créée à partir de parties du roi Ghidorah et était censée présenter un défi à la fois à King Kong et à Godzilla.

Lors d’une précédente interview, le directeur de GvK, Adam Wingard, avait expliqué son désir de présenter un Mechagodzilla qui résisterait à l’épreuve du temps comme un ajout digne du MonsterVerse, et l’inspiration qu’il a tirée de la conception des Transformers de leurs films d’action réelle tout en décidant à quoi ressemblerait Mechagodzilla aimer.

« J’ai toujours adoré la simplicité des designs Transformers. J’ai donc essayé de créer un look au personnage qui était percutant et avait juste un peu plus de simplicité. Il y a une immédiateté dans sa forme et son contour. »

Maintenant que Mechagodzilla a fait sentir sa présence dans le MonsterVerse, les fans espèrent que la prochaine arrivée mécanique dans la franchise sera Mechani-Kong, qui était en fait la principale source d’inspiration derrière la création de Mechagodzilla il y a plusieurs décennies. Réalisé par Adam Wingard et écrit par Eric Pearson et Max Borenstein, Godzilla contre Kong met en vedette Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall et Brian Tyree Henry. Le film est maintenant dans les salles et sur HBO Max.

Sujets: Godzilla Vs King Kong, Godzilla, Monsterverse, King Kong, HBO Max