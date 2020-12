Larsa Pippen et Malik Beasley se rapprochent pendant la nuit de rendez-vous: rapport

La romance avance après la nouvelle du divorce de la star de la NBA.

Maintenant que le battage autour de leur romance s’est calmé, Larsa Pippen et Malik Beasley sont de plus en plus à l’aise pour partager leur relation avec le monde. Après que les photos du couple soient devenues virales, Malik, 24 ans, a pris des coups du public lorsqu’il a été révélé qu’il était toujours marié à sa femme, Montana Yao. Il est de notoriété publique que Larsa, 46 ans, est toujours techniquement mariée à l’icône du basket-ball Scottie Pippen, mais le couple est séparé depuis un certain temps. Malik et Larsa ont échangé des mots doux par le biais de commentaires sur les réseaux sociaux et autres. Après avoir été accusé de comportement de naufrage, Larsa a fait surface pour rappeler au public que tout ce qu’ils voyaient n’était pas la vérité, et bientôt, il a été partagé que Malik et sa femme étaient séparés et se dirigeaient vers le divorce. Alors que Montana profite de sa vie à Miami alors qu’elle a été aperçue en train de prendre quelques selfies alors qu’elle enfilait un bikini noir, Malik et Larsa montraient à nouveau leurs affections. L’heureux couple a récemment été photographié ensemble alors qu’ils profitaient d’une soirée de rendez-vous dans le Minnesota. Il semble que cette romance ne fait que se réchauffer, alors regardez les dernières photos de Malik et Larsa profitant d’un moment de qualité ensemble, ainsi que les photos de plage de Montana Yao ci-dessous.