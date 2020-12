Larsa Pippen avertit le public de ne pas croire tout ce qu’il voit sur les réseaux sociaux

Le joueur de 46 ans a récemment été photographié main dans la main avec le baller des Timberwolves Malik Beasley, qui serait marié.

Cela a été une semaine difficile pour Larsa Pippen. L’ancienne épouse du légendaire basketteur Scottie Pippen a fait des ravages sur les réseaux sociaux après que des photos de sa marche bras dessus bras dessous avec Malik Beasley, le baller des Minnesota Timberwolves, 24 ans, aient fait le tour. L’ancienne star de télé-réalité de 46 ans a été liée à quelques hommes de haut niveau depuis son divorce, mais celui-ci a provoqué une controverse non seulement en raison de leur différence d’âge, mais aussi en raison du fait que l’épouse de Beasley, Montana Yao, a partagé qu’elle a été aveuglé par les photos des paparazzi. Les gens attendaient d’entendre ce que Larsa avait à dire après la réaction de Yao, et mercredi 2 décembre, Pippen a refait surface avec une note. «Ne faites pas toujours confiance à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux», a écrit Larsa sur sa story Instagram. « Même le sel ressemble au sucre. » Elle n’a pas donné d’explication sur les images avec Malik et sa réponse n’a fait que relancer la conversation concernant les images. L’histoire de Larsa fait suite à une capture d’écran qui a également fait surface en ligne et qui montrait qu’il y a quelques semaines à peine, Malik était sur sa page Instagram en laissant des commentaires coquettes. Pendant ce temps, il a été rapporté que Montana Yao a demandé un avocat et a entamé une procédure de divorce. Malik a récemment signé un contrat de 60 millions de dollars avec les Timberwolves.

