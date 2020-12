Lars Ulrich révèle qu’un thérapeute a sauvé Metallica

Le batteur de Metallica, Lars Ulrich, a crédité un thérapeute d’avoir sauvé le gang de la rupture.

Ulrich il a dit que Phil Towle, qui apparaît dans le documentaire du groupe 2004, ‘Une sorte de monstre’, était très important pour garder le groupe ensemble pendant les périodes difficiles il y a 15 ans.







le film documentaire détaille la période pour le groupe dans laquelle le bassiste, Jason Newsted les abandonna ainsi que le chanteur, James Hetfield est allé en cure de désintoxication. Towle a été chargé d’aider le groupe à mieux communiquer les uns avec les autres et à gérer la pression d’être un groupe à succès.

Ulrich défendu Towle, qui était souvent taquinée pour son choix excentrique de pulls, «C’était une période difficile avec Phil. Et c’est tellement facile de se moquer de lui, quand on me le demande, je le défends toujours. Il a sauvé le putain de gang. Je pense que je ne serais pas assis ici sans lui. «







«C’était une période très transitoire et expérimentale. Nous étions ensemble depuis 20 ans et nous nous sommes rendu compte que nous n’avions jamais eu de conversation sur ce que nous ressentions, ce que nous devions être Metallica représenté pour nous tous. C’était une putain de machine. Et après, Hetfield il est allé s’occuper de ses affaires et a ouvert tout ça », a-t-il ajouté Ulrich.

D’autre part, le batteur de Metallica Il a également révélé que le groupe avait passé un mois à écrire de nouveaux morceaux sérieux.