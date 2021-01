Lars Ulrich parle des progrès réalisés sur le nouveau matériau Metallica

Bien que les membres de Metallica se concentrent sur la réalisation de leur nouvel album, le batteur et leader du groupe Lars Ulrich J’appellerais le progrès des «glaciers», suggérant que les fans ne devraient pas s’y attendre de si tôt.

Le groupe a reçu toute l’attention des médias et de ses followers depuis qu’ils ont annoncé qu’ils travaillaient sur de la nouvelle musique, qui sera la première sortie du groupe depuis leur sortie en 2016 « Câblé… pour s’autodétruire», Son dixième album studio.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Des images de Bon Scott dans sa jeunesse seront publiées

Au cours du dernier mois de novembre, Ulrich aurait déclaré que lui et ses pairs étaient engagés dans « des sessions d’écriture assez sérieuses » pour leur nouveau matériel, promettant qu’il contiendrait les meilleurs enregistrements disponibles. Metallica a fait dans toute sa trajectoire.

Dans une récente interview pour Classic Rock, le musicien aurait été interrogé sur les progrès de ce nouveau matériel. « Glacier. Ce sont les moments les plus fous et rien ne se calme », révélerait-il. « Il y avait un peu de mouvement, mais c’est difficile de faire grand-chose quand on n’est pas ensemble. »

Au cours de l’année écoulée, Ulrich Il aurait déjà anticipé que les conditions du verrouillage pandémique causaient des problèmes logistiques lorsque le groupe tentait de composer de nouvelles chansons.

«À l’heure actuelle, je dirais que la partie la plus difficile de tout cela est d’essayer de planifier, car cinq minutes plus tard, ces plans changent. Telle est la nature de l’état actuel du monde et nous allons devoir l’accepter ou nous y abandonner », commente le musicien NME.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Killers aperçu leur prochain matériel

Le musicien prendrait la pandémie comme une occasion de se souvenir de la fragilité du monde et de la façon dont nous devrions faire une pause en tant que société pour apprécier et être reconnaissants pour les choses que nous avons, ainsi qu’accepter à quel point la race humaine peut être arrogante.