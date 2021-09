Lars Ulrich est dépassé par la portée de « The Black Album »

Le 10 septembre, Metallica a enfin présenté à ses fans l’ambitieux projet intitulé « The Metallica Blacklist », une vaste compilation dans laquelle des dizaines d’artistes appartenant à des genres aussi divers que la pop, le hip hop et même le reggaeton, se sont réunis pour présenter des reprises de leurs titres respectifs. chansons préférées de « The Black Album ».

Les icônes du thrash metal ont présenté ce matériau comme une célébration du 30e anniversaire de leur troisième album studio, considéré comme l’un des matériaux essentiels de ce genre. Dans le cadre de cet événement important, Lars Ulrich, batteur du groupe, n’arrive toujours pas à croire à la grande envergure dont dispose ce matériel.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Dave Grohl offre sa première impression d’odeurs comme l’esprit d’adolescent

NME a fait une large couverture sur la sortie de ce matériel dans lequel les membres de Metallica ont montré leur appréciation pour « The Black Album ». Ulrich n’a pas manqué une occasion de révéler qu’il est toujours submergé par le succès de l’album.

C’est toujours irréel d’avoir un album de cette ampleur et cela signifie tant pour tant de gens 30 ans plus tard.

« The Black Album » est sorti dans les bacs pour la première fois le 12 août 1991, atteignant rapidement le numéro un du palmarès américain Billboard, restant dans cette position pendant quatre semaines consécutives. C’est une réalisation qui, à ce jour, échappe à l’entente entre les membres du groupe.

« Cela ne devait pas arriver », a commenté Ulrich, rappelant l’attention soudaine du grand public. « Je me souviens que nous étions à New York six, neuf mois après la sortie de l’album et les gens se disaient : ‘Hé, es-tu le gars de Metallica ?’ Cela n’était jamais arrivé auparavant ».

Lars Ulrich souligne que tout ce qu’ils avaient essayé en tant que groupe était de faire l’inverse pour devenir populaire, c’est donc une grande surprise lorsqu’ils ont été annoncés que l’album avait été un succès dans des pays comme la Suède.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Michael Stipe révèle que REM ne se reverra plus jamais

« The Metallica Blacklist », malgré quelques critiques sur les réseaux sociaux par des membres vétérans de la communauté metal, a été un grand succès commercial en raison de la variété des artistes qui y ont collaboré. De Miley Cyrus, Elton John ou Weezer, aux interprètes de la musique latine comme J Balvin, Ha-Ash, Mon Laferte ou Juanes.