Lars Mikkelsen incarnerait le grand amiral Thrawn dans la série Ahsoka Disney +

Lars Mikkelsen jouerait le Grand Amiral Thrawn dans le prochain Ahsoka Série Disney +. Le personnage préféré des fans a été nommé dans la saison 2 de The Mandalorian par Ahsoka Tano de Rosario Dawson. le Rebelles le personnage aurait rejoint le live-action Guerres des étoiles franchise depuis des années maintenant. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles Thrawn allait apparaître en 2019 La montée de Skywalker, bien que cela ne se soit manifestement pas produit à la fin. Cependant, il semble que Dave Filoni soit prêt à réintroduire le méchant dans Ahsoka.

Selon des sources, Lucasfilm a fait appel à l’acteur Lars Mikkelsen pour représenter Thrawn dans Ahsoka. Mikkelsen et le studio seraient parvenus à un accord, bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé pour le moment. Jon Favreau a récemment révélé que Dave Filoni travaillait dur sur la série dérivée. Cependant, c’est à peu près autant d’informations officielles que quiconque possède à ce stade. Comme c’était le cas avec tous les The Mandalorian Castings de la saison 2, nous ne saurons probablement pas si Mikkelsen est officiellement à bord avant le début de la série. Mikkelsen a fourni la voix de Thrawn dans Rebelles, donc beaucoup de fans ont voulu le voir emmener le personnage en live-action.

Benedict Cumberbatch, Iain Glen, Jason Isaacs, Anthony Starr, Lee Pace, Jon Hamm et Robert Downey Jr. ont tous été supposés jouer le rôle de Thrawn dans Ahsoka. Cela étant dit, le nom de Lars Mikkelsen a été beaucoup évoqué par Guerres des étoiles fans sur les réseaux sociaux en raison de son implication antérieure avec le personnage. Soit c’est un assez bon exemple de fantaisie, soit c’est une rumeur basée sur des fans voulant que Mikkelsen joue à Thrawn. C’est difficile à dire pour le moment, mais même les rapports non confirmés susciteront probablement l’enthousiasme des fans.

En plus des rapports de casting de Lars Mikkelsen, quelques informations sur le Ahsoka l’histoire de la série aurait fui. Selon une autre source anonyme, les scripts inutilisés de Rebelles sera utilisé pour la série spin-off, qui aura « [Ahsoka] mener à des spin-offs comme un spectacle Ezra et Thrawn. Ahsoka sera l’histoire que le successeur était censé être. « C’est beaucoup d’informations à prendre, et tout comme le Casting du Grand Amiral Thrawn rapport, il n’a été officiellement confirmé par personne chez Lucasfilm ou Disney. Même si c’est vrai, nous ne le saurons pas tant que Dave Filoni et Jon Favreau ne voudront pas que nous le sachions.

Beaucoup de Guerres des étoiles les fans pensaient que Sasha Banks avait été choisie pour le rôle de Sabine Wren dans The Mandalorian saison 2, qui a ensuite été démystifiée. On pense que Wren, avec le grand amiral Thrawn et Ezra Bridger, sera une grande partie de la Ahsoka séries. Thrawn est un méchant majeur et il y a une tonne de trame de fond qui pourrait être explorée sur grand ou petit écran. Small Screen UK a été le premier à annoncer que Lars Mikkelsen jouerait le Grand Amiral Thrawn dans le prochain Ahsoka Série Disney +.

