Larry McMurtry meurt, auteur de Lonesome Dove et lauréat d’un Oscar de Brokeback Mountain avait 84 ans

Scénariste et romancier oscarisé Larry McMurtry nous a quittés. Connu pour écrire des livres comme Colombe solitaire et co-écrire le film à succès montagne de Brokeback, La mort de McMurtry a été confirmée par sa représentante, Amanda Lundberg, bien qu’une cause n’ait pas encore été révélée. Il avait 84 ans.

Auteur de renom, McMurtry a écrit 29 romans ainsi que trois mémoires, deux recueils d’essais et plus de 30 scénarios. Travaillant toujours sur quelque chose, McMurtry écrivait exactement cinq pages par jour à l’aide d’une machine à écrire manuelle. Écrivain depuis plus de six décennies, le premier roman publié de McMurtry, Cavalier, en passant, a été adapté dans le film de 1963 Hud avec Paul Newman et Patricia Neal. Basé sur le livre, le scénario a été écrit par Irving Ravetch et Harriet Frank Jr., les deux ayant remporté une nomination pour le meilleur scénario aux Oscars.

Pour sa part, McMurtry a été personnellement nominé pour un Oscar pour le film de 1971 Le dernier spectacle d’images. Basé sur le livre semi-autobiographique de McMurtry, le film est une histoire de passage à l’âge adulte suivant deux lycéens dans une petite ville du Texas. Il a valu aux membres de la distribution Cloris Leachman et Ben Johnson chacun des Oscars du meilleur second rôle. McMurtry et le co-scénariste Peter Bogdanovich ont également été nominés pour le meilleur scénario.

En 1989, le roman lauréat du prix Pulitzer de McMurtry Colombe solitaire a été adapté en une mini-série en quatre parties par CBS. Avec Robert Duvall et Tommy Lee Jones, la série suit deux Texas Rangers dans les années 1870. C’était un énorme succès dans les cotes d’écoute à l’époque et a recueilli un immense succès critique, remportant sept des 18 nominations aux Emmy Awards au total. La mini-série remporterait également les Golden Globes de la meilleure mini-série et du meilleur acteur dans une mini-série pour Duvall.

Plus tard, le roman de McMurtry de 1975 Termes d’affection a été adapté dans un film à succès par le scénariste-réalisateur James L. Brooks. Sorti en 1983, le film mettait en vedette Debra Winger, Shirley MacLaine, Jack Nicholson, Danny DeVito et John Lithgow. Un énorme succès à la fois auprès des critiques et au box-office, le film a été un autre grand succès lors de la saison des récompenses. Brooks a remporté les prix du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario pour le scénario basé sur le roman original de McMurtry. Nicholson a également remporté le prix du meilleur second rôle masculin.

En réponse à la nouvelle du décès de McMurtry, James L. Brooks a tweeté: « Assis ici en pensant à la grandeur de Larry McMurtry. Parmi les meilleurs écrivains de tous les temps. Je me souviens quand il m’a envoyé en route pour adapter ‘Terms’ – son refus de laissez-moi l’admirer. Et le fait qu’il travaillait personnellement à la caisse enregistreuse de sa librairie rare comme il le faisait. «

Le film dramatique romantique de 2005 montagne de Brokeback donnerait également à McMurtry une victoire tant attendue aux Oscars. Co-écrit avec Diana Ossana, collaboratrice de longue date, le film dirigé par Heath Ledger et Jake Gyllenhaal est basé sur une nouvelle de 11 pages d’Annie Proulx. Le réalisateur Ang Lee a remporté le prix du meilleur réalisateur, tandis que McMurty et Ossana ont remporté le prix du meilleur scénario adapté. Ledger était également en lice pour le meilleur acteur avec Gyllenhaal nominé pour le meilleur acteur dans un second rôle.

Le travail de McMurtry était également très apprécié de ses pairs. L’auteur de renommée mondiale Stephen King a tweeté: « Larry McMurtry était un grand conteur. J’ai appris de lui, ce qui était important. Je me suis amusé avec lui, ce qui était TOUT important. RIP, cow-boy. Cavalier, passe. »

L’auteur Don Winslow a également tweeté: « Aucun tweet ne peut exprimer ou expliquer à quel point j’ai aimé l’écriture de Larry McMurtry. Je suis vraiment écrasé par son décès. Reste au pouvoir Larry McMurtry. Légende. »

Parmi les survivants du regretté auteur et scénariste figurent la deuxième épouse de McMurtry, Faye, avec qui il était marié depuis 2011, et son fils, l’auteur-compositeur-interprète James McMurtry. Nos pensées les accompagnent en cette période difficile. Repose en paix, Larry McMurtry. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets: Avis de décès, Église Lonesome Dove, Brokeback Mountain