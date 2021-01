Larry King, journaliste et présentateur de télévision américain, décède à 87 ans | 45S

Larry King, l’un des journalistes les plus reconnus aux États-Unis et également présentateur de télévision, est décédé à l’âge de 87 ans après une dure bataille pour vaincre le covid-19, une pandémie qui a déjà emporté plus de deux millions de personnes en le monde.

La nouvelle a été publiée dans un communiqué publié sur le compte Twitter officiel de Larry, choquant ainsi son public et beaucoup sur différents réseaux sociaux à travers le monde.

«Avec une profonde tristesse, Ora Media annonce le décès de notre co-fondateur et ami Larry King, décédé ce matin à l’âge de 87 ans au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles. Pendant 63 ans à la radio, à la télévision et dans les médias numériques, les milliers d’interviewés de Larry témoignent de son talent unique et durable en tant qu’intervieweur », indique le message.

King était une personne à haut risque, car il souffrait de diabète de type 2, en plus d’avoir souffert de diverses maladies telles que l’angine de poitrine et même le cancer du poumon.

Larry King est né à Brooklyn, New York, le 19 novembre 1993. Le journaliste est l’une des personnalités les plus connues aux États-Unis et dans le monde grâce à son émission « Larry King Live! » où il a fait son travail d’intervieweur.

C’est de 1985 à 2010 que le présentateur a pu animer ce programme sur CNN, étant l’un des plus regardés sur la célèbre chaîne de télévision. C’est ici que sont passés divers personnages connus, des politiciens aux musiciens.

King a interviewé divers artistes tels que Prince, Morrisey, Jon Bon Jovi, Paul McCartney et même des artistes de rock latino tels que Charly García, entre autres. En outre, son programme a été le protagoniste de faits curieux, comme lorsqu’il filmait la maison de Michael Jackson en 2009 après sa mort, où la caméra capture une image de ce qui semblait être le fantôme du «roi de la pop».

Repose en paix, Larry King.