Larry King hospitalisé avec COVID-19: rapport

L’animateur de télévision légendaire Larry King a été hospitalisé pour COVID-19.

L’animateur de talk-show vétéran Larry King a été hospitalisé pour COVID-19, après être tombé malade 10 jours auparavant. Rodin Eckenroth / Ni l’épouse de King, Shawn, ni leurs deux fils, Chance et Cannon, ne peuvent lui rendre visite à l’hôpital. King et sa femme sont au milieu d’un divorce mais restent en bons termes. King a souffert d’un certain nombre de graves problèmes de santé ces dernières années, notamment une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, un cancer de la prostate et du poumon et le diabète. En novembre, il a été hospitalisé pour un problème de circulation sanguine le jour de son 87e anniversaire. COVID-19 a fait des ravages sur la famille de King. Plus tôt cette année, la légende de la radiodiffusion a révélé que deux de ses enfants sont décédés après avoir contracté le virus: «C’est avec tristesse et le cœur brisé d’un père que je confirme la perte récente de deux de mes enfants, Andy King et Chaia King. Tous deux étaient des âmes bonnes et gentilles et ils nous manqueront beaucoup », a écrit King sur Facebook en août.« Andy est décédé subitement d’une crise cardiaque le 28 juillet, et Chaia est décédée le 20 août, peu de temps après avoir été on a diagnostiqué un cancer du poumon. Les perdre se sent tellement hors de propos. Aucun parent ne devrait avoir à enterrer un enfant. « [Via]