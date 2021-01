Larry King est mort: le jour où il est apparu dans Les Simpsons et son passé d’acteur

Le deuil sur la scène artistique américaine: Larry roi, célèbre journaliste radio et télévision, décédé ce samedi matin à Los Angeles à 87 ans après avoir contracté le coronavirus début décembre. Sa longue carrière comprenait une apparition stellaire dans un épisode des Simpsons et un passé d’acteur.

Le présentateur J’ai été hospitalisé depuis le 2 janvier au Centre médical Cedars-Sinai où il combattait Covid-19. Il s’agissait de un patient à risque parce qu’il avait subi plusieurscrises cardiaques, angine de poitrine et cancer du poumon. De plus, il a souffert diabète de type 2 et il était d’un âge avancé.

« Pendant 63 ans, et sur les plateformes de radio, de télévision et de médias numériques, Larry a réalisé des milliers d’interviews, reçu des prix et une renommée mondiale, qui témoignent de son talent unique et durable en tant que diffuseur », a écrit le compte rendu officiel du journaliste qui a publié la triste nouvelle et a passé en revue sa carrière où il a interviewé les plus grandes célébrités hollywoodiennes.

Parmi les jalons de sa carrière, il a trouvé une implication en plein essor dans Les Simpsons. En 1994, il a fait une apparition sur Le retour de Bob Patiño en tant qu’hôte d’un débat menant à l’élection du maire de Springfield. De plus, il a mis sa voix pour le chapitre Menace de mort 1991, où Homer croit qu’il va mourir et s’endort en écoutant un livre audio raconté par King.

















Sa popularité l’a également conduit au cinéma car il a été jeté dans différents films. En 1984, il a fait une apparition dans chasseurs de fantômes et a commencé à participer à des productions telles que The Dictator, The Exorsist III, Contact, Iron Man 2 et The Kid. En outre, il a mis sa voix sur des bandes animées comme Bee Movie et Shrek (Demi-soeur laid). Il a également travaillé en série: il était en Arthur, 30 Rock, Gravity Falls, The People c. OJ Simpson et Law and Order.