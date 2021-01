Larry King décède à 87 ans

Larry King, l’animateur de télévision bien connu pour ses décennies de travail sur les ondes radio, est décédé à l’âge de 87 ans selon sa famille à travers une publication sur les réseaux sociaux.

King, qui était bien connu pour animer son émission-débat sur le CNN, «Larry King en direct», laisse un héritage en tant que l’un des intervieweurs les plus connus à avoir jamais atteint le petit écran. Avec une carrière de plus de 63 ans, King a interviewé certains des plus grands noms mondiaux de la politique, divertissement et partout ailleurs.

La décompte officiel de Twitter de Larry King a publié la tragique nouvelle, déclarant que l’animateur de télévision âgé de 87 ans était décédé en racontant la longue histoire de ce géant de la télévision devenu un incontournable CNN Et au-delà grâce à son style d’interview de célébrités.

King a fait le saut sur Internet avec sa dernière émission, Larry King maintenant, Quoi Sortie le 17 juillet 2012 et a été diffusé dans des médias tels que Hulu. Comme son émission précédente sur CNN, King a interviewé plusieurs invités dans la même veine avec un style le seul que lui seul pouvait fournir.