Suite à l’idée initiale qui l’a motivé à faire l’émission « Seinfeld », Larry David a réussi à parfaire son idée d’un programme pour rien avec « Curb Your Enthusiasm », une série sur le réseau HBO qui est très proche de la première de son saison 11 après rester à l’antenne depuis 2000 avec seulement quelques pauses au cours de son développement.

Larry David joue une version fictive de lui-même, utilisant son personnage comme soupape d’échappement pour révéler ses pensées les plus profondes sur des choses aussi insignifiantes que ses désaccords avec ses proches, son manque de patience face au jugement des autres et d’autres pensées qui volent. votre tête au cours de votre vie quotidienne.

« Curb Your Enthusiasm » a réussi à s’imposer comme un véritable classique culte parmi les fans d' »anti-humour », avec un casting composé d’acteurs tels que Jeff Garlin, Susie Essman, JB Smoove, Ted Danson, Cheryl Hines et Richard Lewis , qui contribuent à la personnalité misanthrope de Larry David lors de ses épisodes.

Lors d’une récente conversation avec Variety, David a noté que « Curb Your Enthusiasm » lui procure un plus grand soulagement que ce que pourrait offrir une thérapie psychologique, garantissant qu’il aime exprimer ses propres insécurités et croyances à travers la série, quelque chose qui est devenu plus apparent au fil des années.

« Le programme est beaucoup plus cathartique que n’importe quelle heure de thérapie que je pourrais prendre. J’aime juste le faire. C’est pourquoi cela a duré aussi longtemps », a commenté l’acteur. C’est une déclaration qui rectifie la force de la série en tant que série qui remet complètement en question la perception du public de ce que l’on pourrait attendre d’une série comique conventionnelle.

La bande-annonce de la saison 11 de l’émission anticipe une multitude de stars invitées, dont Woody Harrelson, Seth Rogen, Tracey Ullman, Lucy Lin et Albert Brooks. « Curb Your Enthusiasm » a préparé son retour à la télévision à partir de ce dimanche 24 octobre.