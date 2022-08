Larry David a déjà filmé sa scène de mort pour Curb Your Enthusiasm, Just in Case

Calme ton enthousiasme a été diffusé sur HBO au cours des deux dernières décennies (bien qu’il y ait eu une pause significative entre les saisons 8 et 9), et la série n’a montré aucun signe de ralentissement, même si la star Larry David pense qu’il est à court d’idées. Alors que David vieillit et que les saisons se poursuivent, l’acteur veut préparer le spectacle à l’inévitable. Après la conclusion de la saison 11, Larry David était sûr Trottoir toucherait à sa fin.

Lors d’une interview avec The Hollywood Reporter, le producteur exécutif Jeff Schaffer a planifié la fin de la série avec une conclusion décisive aboutissant à une version comique de la mort de Larry David, liant l’arc narratif de la saison. Tout au long des épisodes de la saison 11, Larry David tente d’éviter de mettre une clôture autour de sa piscine pour des raisons de sécurité, indiquant à quel point cela a l’air inutile et mauvais. La saison se termine avec David tombant dans une piscine sans la clôture requise, restant en ligne avec les rebondissements ironiques qui Calme ton enthousiasme est connu pour. Shaffer a dit à THR que la fin alternative incluait la mort de David dans la piscine, cependant, Larry dit : « Je ne suis pas prêt à mourir. »

« Parfois, c’est évident. Avec la saison précédente, nous savions que le magasin de dépit allait connaître sa disparition, d’une manière ou d’une autre. Mais celui-ci, c’était juste. Je sais que je le dis tout le temps, mais chaque saison est la dernière saison. Et je voulais me préparer comme si c’était le dernier. Alors Larry n’arrêtait pas de tomber dans cette piscine sans clôture et de se cogner la tête [for the scene]. Nous avons en fait une photo après qu’il soit tombé dedans, de la piscine immobile avec juste l’enveloppe flottant au milieu, et peut-être en ajoutant une bulle. »

Lorsqu’on a demandé à Schaffer de préciser s’il s’agissait de la mort de Larry David, il a répondu :

« Nous avons tourné comme si ça allait être le dernier de tous les temps. Je devais au moins m’y préparer… Celui-ci s’y prêtait trop parfaitement. Nous sommes juste montés haut et large sur la piscine, avec une lumière qui brillait dessus et l’enveloppe flottant au milieu. Et nous avons dit, ‘OK, si c’est comme ça qu’on va, c’est comme ça qu’on va. »

Les fans devraient être heureux d’apprendre que l’équipe a un plan pour la fin de Calme ton enthousiasmecependant, cette finale pourrait ne pas durer un certain temps si Larry David peut continuer à fournir une télévision de qualité sur HBO.

Jeff Schaffer est fier de son travail sur la saison 11

Maintenir l’excellence pendant 11 saisons n’est pas une mince affaire, mais Calme ton enthousiasme peut maintenir la qualité du contenu à un niveau constant tout au long de la durée de vie de l’émission. Lorsqu’on lui a demandé comment la saison 11 résiste au reste de TrottoirEP Jeff Schaffer se dit fier du travail des acteurs et de l’équipe.

« Je suis très fier de cette saison. Parfois, nous ne savons pas où nous allons, mais cette saison, quand nous avons commencé avec Larry trouvant le mort dans la piscine, j’ai tout de suite su que nous allions la terminer avec Larry tombant. dans une piscine parce qu’il n’y avait pas de clôture. »

Il n’y a pas de date de sortie officielle pour la saison 12 de Calme ton enthousiasme, et c’est difficile à prévoir étant donné le calendrier de sortie sporadique de certaines saisons de la série. Cependant, avec la sortie de la saison 10 en 2020 et de la saison 11 en 2021, nous pouvons nous attendre à ce que la dernière saison de l’émission à succès de HBO arrive fin 2022 ou début 2023.