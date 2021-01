L’arrivée des X-Men pourrait être taquinée dans la phase 4 du MCU: Kevin Feige de Marvel

Il faudra peut-être encore un certain temps avant de voir le X Men en chair et en os dans l’univers cinématographique Marvel. Cela dit, il ne faudra peut-être pas trop de temps avant de commencer à voir des indices sur les mutants. Ceci, selon le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, qui a laissé entendre que les prochains projets MCU de phase 4 incluraient des taquineries sur ce qui est à venir. Plus précisément, l’arrivée du X Men.

Kevin Feige fait actuellement le tour pour promouvoir WandaVision. La série Disney + en direct lancera officiellement la phase 4 du MCU. Lors d’une récente interview, on lui a demandé si Monica Rambeau, qui apparaîtra dans la série, jouée par Teyonah Parris, et qui est apparue pour la première fois enfant dans Capitaine Marvel, sera une « rampe » vers le X Men redémarrer. Bien que Feige n’ait pas été très ouvert dans sa réponse, voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Avec le recul, dans cinq ans, si quand on parle de tout ce qui s’est passé, tout peut être une rampe vers tout, en particulier si, oui, Monica dans Captain Marvel 2 et plus précisément à Wanda faisant équipe avec le docteur Strange dans le multivers de la folie . «

Aussi vague que cela puisse être, c’est quelque chose. Monica Rambeau sera adulte lorsque nous la rencontrerons à WandaVision, et le personnage apparaîtra également à nouveau dans Capitaine Marvel 2. Quant à Wanda Maximoff d’Elizabeth Olsen, suite aux événements de WandaVision, elle apparaîtra dans Docteur Strange dans le multivers de la folie, qui est actuellement en cours. Kevin Feige a confirmé à plusieurs reprises dans le passé que la série se connecterait directement aux événements de la suite solo tant attendue de Sorcerer Supreme. Mais, plus important encore, en ce qui concerne la question, ces projets peuvent fournir nos premiers indices de mutants au sein du MCU.

Fox contrôlait les droits du film sur le X Men depuis des décennies. Le studio a lancé la franchise en 2000 avec l’original X Men film, qui a contribué à lancer l’ère moderne des films de super-héros tels que nous les connaissons. Une fois la fusion Disney / Fox terminée en 2019, Marvel et Disney ont rapidement élaboré des plans pour intégrer Wolverine et le gang dans le MCU. Cela signifie mettre fin à la version de la franchise que les fans connaissaient depuis si longtemps, avec Phénix sombre et Les nouveaux mutants servant de deux dernières entrées produites par Fox dans la série. Les deux n’ont pas réussi à distance sur le plan financier ou critique.

On ignore quelle forme le X Men le redémarrage prendra finalement. Il n’y a actuellement aucun mot sur qui occupera le fauteuil du réalisateur, et aucun casting officiel n’a été révélé. Bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations sur ce front. Plus précisément, lorsqu’il s’agit de remplacer Hugh Jackman en tant que Wolverine. Il a été récemment annoncé qu’une autre ancienne propriété de Fox, Les quatre Fantastiques, recevra le traitement de redémarrage de Spider-Man: loin de chez soi réalisateur Jon Watts. Avec la première famille de Marvel en route, l’espoir est que le X Men ne sont pas loin derrière. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

Sujets: X-Men