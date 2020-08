L’arrivée de World of Warcraft: Shadowlands sur Xbox Series X est refusée

Comme chaque fois qu’une nouvelle extension arrive, le engouement autour World of Warcraft il a grandi. Avec l’arrivée rapide de Shadowlands au grand MMO de Tempête De Neige, et après l’inclusion plus que réussie de Classique au format multijoueur, le titre est en un point vraiment optimal, qui devrait connaître une croissance encore plus importante. De même, les attentes ont augmenté après que le gouvernement brésilien ait classé le jeu vidéo par âge pour Xbox Series X, qui vous a fait penser à votre arrivée possible sur la prochaine plateforme Microsoft.

Cependant, malheureusement pour les joueurs sur console qui espéraient que cette éventualité deviendrait une réalité, un porte-parole de l’entreprise a déjà déclaré Polygone que la spéculation est fausse, et c’est une simple erreur de la part de l’exécutif sud-américain. “Actuellement, nous ne prévoyons pas d’amener World of Warcraft ou Shadowlands sur Xbox Series X. La plateforme a été répertoriée par erreur sur le site de classement du ministère brésilien de la Justice, et l’entrée a été mise à jour pour indiquer que le jeu ne sera disponible que sur PC“a indiqué la société.

De son côté, il faut noter que l’extension ajoutera un support pour les contrôles, mais pas pour leurs consoles. Nous résumons donc les informations en insistant sur le fait que World of Warcraft: Shadowlands sera maintenu exclusivement pour les joueurs PC.

