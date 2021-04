L’arrivée de Kitana dans Mortal Kombat 2 taquinée par le réalisateur

Les fans de Kitana auraient peut-être été déçus d’apprendre que le combattant brandissant des fans ne figurait pas dans le Combat mortel redémarrer, mais il y a de fortes chances qu’elle apparaisse dans une suite potentielle. Dans le nouveau film, que certains fans considèrent comme la plus grande adaptation de jeu vidéo jamais réalisée, la jumelle maléfique de Kitana, Mileena, a été incluse parmi les différents personnages du jeu. Cependant, pour une raison quelconque, Kitana n’a pas fait la coupe cette fois-ci.

Alors que Kitana n’était pas physiquement présent Combat mortel, sa présence a été évoquée avec un œuf de Pâques que certains fans ont peut-être remarqué ou non. L’éventail bleu à lames du combattant, son arme de choix dans la série de jeux vidéo, peut être vu en arrière-plan à un moment donné du film. Cela semble confirmer l’existence du personnage dans le Combat mortel film, préparant parfaitement un début potentiel dans Mortal Kombat 2.

Dans une récente interview avec Variety, Combat mortel On a demandé au réalisateur Simon McQuoid s’il avait des plans pour une suite de MK. Pour sa part, McQuoid dit « c’est aux fans de décider » si le redémarrage obtiendrait un film de suivi. Si cela devait se produire, le réalisateur a parlé des nouveaux personnages qui pourraient figurer dans Mortal Kombat 2, nommant spécifiquement Kitana et Johnny Cage comme les combattants sur lesquels il est le plus interrogé.

« La raison [Johnny Cage] n’est pas dans ce film original, c’est une personnalité tellement géante qu’il a presque son propre champ gravitationnel. Le sentiment était qu’il le déséquilibrerait légèrement. On m’interroge autant sur Kitana que sur Johnny Cage. Il y a beaucoup de personnages, d’histoire et de matériel intéressants avec lesquels travailler. Nous n’avons donc pas vraiment creusé dedans; nous savons simplement que nous sommes très privilégiés d’être assis là. Si nous y arrivons, et je ne dis pas que nous le ferons, je dis simplement que si – gros ‘si’ – alors nous emprunterons cette voie. «

Dans l’interview de Variety, McQuoid a également souligné que la suite potentielle aurait tendance à amener plus de personnages féminins du Combat mortel et en tant que l’un des combattants les plus populaires de tous, cela ne fait qu’améliorer les chances que Kitana apparaisse dans Mortal Kombat 2.

« Je suppose que j’aimerais que ce soit un peu plus féminin. Il y a des personnages féminins fantastiques dans Combat mortel. Et je pense que nous pouvons y apporter un équilibre, dans une meilleure mesure. «

Réalisé par McQuoid et écrit par Greg Russo et Dave Callaham, Combat mortel est sorti en salles vendredi. Sa distribution d’ensemble comprend Lewis Tan comme Cole Young, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Tadanobu Asano comme Lord Raiden, Mehcad Brooks comme Jax, Ludi Lin comme Liu Kang, Joe Taslim comme Sub-Zero et Hiroyuki Sanada comme Scorpion, mais beaucoup disent c’est Josh Lawson qui vole la vedette à Kano.

Si vous n’avez pas encore vu le film ou si vous voulez le revoir, vous pouvez le regarder Combat mortel dans les salles et sur HBO Max. Vous pouvez également lire l’interview complète de McQuoid chez Variety. Bosslogic a créé l’image principale de Gal Gadot en tant que Kitana.

