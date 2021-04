L’arrêt du PS Store fait disparaître certains jeux Resident Evil

Pour beaucoup, l’arrêt du Boutiques PlayStation pas grand-chose pour PS3, PS Vita et PSP. Après tout, les consoles et les ordinateurs de poche ne sont presque jamais joués. Mais en ce qui concerne certaines franchises, nous devrions encore faire une pause et réfléchir à ce que c’est pour les grandes marques, par exemple Resident Evil moyens.

En fait, au cours des 25 années d’histoire de « Resident Evil », un certain nombre de titres ont été publiés et sont maintenant affectés par cet arrêt.

Si vous souhaitez toujours acheter ces titres avant que le PS Store ne soit hors ligne sur les trois instances, vous devez vous dépêcher. Parce que c’est encore possible!

Quels jeux Resident Evil sont affectés par l’arrêt du PS Store?

Resident Evil a publié d’innombrables titres au cours des dernières décennies. Ceux-ci incluent certains qui ne peuvent actuellement être achetés que numériquement dans le PS Store pour la PS3, la PS Vita ou la PSP:

Coupe du réalisateur Resident Evil

Resident Evil 2

Resident Evil 3

Ce sont les trois premières parties de la franchise, les originaux « Resident Evil Director’s Cut » de 1997, « Resident Evil 2 » de 1998 et « Resident Evil 3: Nemesis », sorti en 1999.

N’oubliez pas que lorsque l’arrêt du PS Store pour les 3 appareils entrera en vigueur, ces jeux ne seront pas disponibles à l’achat pour le moment et jusqu’à nouvel ordre. Actuellement, vous pouvez toujours acheter les classiques sous leur forme originale pour la PS3, la PS Vita ou la PSP. Cela affecte également certains titres dérivés:

Resident Evil: Opération Raccoon City

Resident Evil: The Umbrella Chronicles

Resident Evil: The Darkside Chronicles

Cependant, ceux-ci sont actuellement accessibles via le service de streaming Sony PS maintenant être joué. Ce n’est donc pas si sauvage ici.

Jusqu’à présent, rien n’indique que les trois classiques seront disponibles pour la PS4 ou la PS5 à l’avenir. Il se pourrait donc qu’ils disparaissent bientôt de la scène pour toujours. Cela reste à voir, cependant.

Les portes numériques du PlayStation Store fermé le 2 juillet 2021 sur PS3, PSP et PS Vita. Enfin, il est important que vous n’ayez pas à vous soucier de la possibilité de télécharger les jeux par la suite. Vous pouvez le faire même si vous les avez achetés avant «l’heure de fermeture de la boutique».