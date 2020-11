L’aromathérapie soulage les symptômes des jours ennuyeux

Pour certaines femmes, la période menstruelle est marquée par une gêne, des changements d’humeur, une sensibilité et même des douleurs, en raison des changements hormonaux que le corps subit. Toute cette situation peut provoquer un déséquilibre dans la vie quotidienne de la femme, souvent occupée et suffisamment stressante grâce au travail, aux études, aux soins à domicile, etc.

Actuellement, il n’existe pas de traitement spécifique pour le syndrome prémenstruel, mais certaines mesures peuvent être prises pour atténuer les principaux symptômes, comme réduire la caféine, le sucre, les graisses et bien dormir. Même avec toutes ces précautions, certaines femmes ne montrent aucune amélioration de leur état, et c’est exactement là qu’intervient l’aromathérapie.

Qu’est-ce que l’aromathérapie?

C’est une thérapie alternative qui fonctionne avec l’utilisation d’huiles essentielles, qui sont des substances extraites de plantes et même de fruits. Chaque «arôme» a un avantage spécifique. En plus de l’inhalation, la thérapie comprend également des massages pour améliorer les symptômes.

Comment soulager les symptômes à l’aide de l’aromathérapie?

Il existe certains types d’huiles recommandées pour le soulagement du syndrome prémenstruel: le géranium, pour les moments de fragilité; Lavande, pour l’anxiété; Eucalyptus, pour la douleur; Orange, pour la tristesse et Cipestre, pour l’enflure. Connaissez quelques conseils qui vous aideront à obtenir les meilleurs résultats à l’aide d’huiles essentielles:

Pour soulager l’anxiété

Déposez quatre gouttes d’huile essentielle de lavande dans un petit récipient de votre choix. Respirez l’arôme pendant quelques minutes juste après votre douche.

Pour équilibrer les hormones

Déposez trois gouttes d’huile essentielle de géranium et mélangez avec trois gouttes d’huile essentielle de sauge Sage sur la plante de vos pieds. Massez la zone pendant au moins cinq minutes.

Pour soulager les maux de tête

Déposez trois gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus dans un verre rempli d’eau chaude. Couvrir le récipient avec un chiffon blanc et laisser une petite ouverture. Inspirez l’arôme pendant autant de minutes que vous pensez que c’est suffisant.

Pour combattre la tristesse

Déposez vingt gouttes d’huile essentielle d’Orange dans un récipient contenant 200 ml d’eau. Utiliser comme vaporisateur dans les environnements de votre choix.

Pour mettre fin au gonflement

Diluez six gouttes d’huile essentielle de Cipestre dans une cuillère à soupe d’huile végétale, puis mélangez les huiles dans trois litres d’eau tiède. Baignez vos jambes pendant quelques minutes.