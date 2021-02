L’arnaque au code sur WhatsApp continue de frapper: elle se propage donc parmi les communautés

Là arnaque au code est maintenant devenue l’une des escroqueries les plus répandues sur Whatsapp et continue de faire des victimes malgré que les développeurs de la plate-forme aient depuis longtemps pris des mesures pour le contrer. La dernière démonstration du caractère insidieux de l’arnaque remonte à il y a quelques jours, lorsque certains numéros de téléphone de service de l’administration municipale de Santa Sofia, en Émilie-Romagne, ont été touchés: la nouvelle provient de la page Facebook de la municipalité, dans laquelle les citoyens sont encouragés à rester attentifs à la menace.

Comment fonctionne l’arnaque au code

L’arnaque est la même que celle qui circule sur WhatsApp depuis des années maintenant et que commence par envoyer un SMS ou un message WhatsApp à la victime. Dans le texte, les escrocs se font passer pour des amis ou des connaissances de la victime et adressent à cette dernière une demande d’aide: la demande de l’expéditeur consiste à transmettre le code à 6 chiffres vient de recevoir dans un SMS séparé. En fait, les victimes viennent de recevoir un code à 6 chiffres par SMS: c’est la mesure de sécurité que WhatsApp adopte chaque fois qu’un compte associé à un certain numéro de téléphone tente d’accéder à la plateforme depuis un nouveau smartphone.

Comment fonctionnent les escrocs

Ce faisant, la plateforme garantit que quiconque tente d’accéder est le titulaire légitime du numéro de téléphone; il va sans dire que si ce code est envoyé à d’autres, ils reçoivent une clé d’accès à votre identité sur WhatsApp. Les fraudeurs agissent de cette manière: ils essaient d’accéder à WhatsApp avec un numéro de téléphone auquel ils envoient en même temps un SMS dans lequel ils demandent au propriétaire de répondre avec le code de sécurité. Si cela répond, c’est tout: le compte WhatsApp passe entre les mains des escrocs, et avec ça également des contacts dans le carnet d’adresses qui peut alors être contacté en se faisant passer pour la victime.

Le cas de Santa Sofia (et d’Orzinuovi)

C’est ce qui est arrivé au maire de Santa Sofia, qui a également alerté les citoyens à partir de son profil Facebook personnel. Cependant, l’arnaque n’est pas restée confinée au profil WhatsApp du premier citoyen: généralement en fait, les escrocs utilisent les comptes acquis pour faire avancer l’arnaque aux nouveaux contacts qui viennent d’être obtenus – souvent des amis, des parents ou des collègues. C’est pourquoi l’arnaque au code parfois ça se propage comme un virus au sein de communautés entières: heureusement parmi les quelques commentaires soumis à l’intervention de la Municipalité, il y a en fait ceux qui ont reçu le même type de message, mais il y a seulement quelques semaines, quelque chose de similaire s’était produit à Orzinuovi, en Lombardie.

Comment se protéger

Heureusement, se protéger de telles attaques est simple. En principe ne réponds jamais pas de message demandant de transmettre des codes à 6 chiffres, même si l’expéditeur est une personne connue. Alternativement et pour mettre votre cœur en paix, vous pouvez activer leauthentification à deux facteurs sur WhatsApp permet d’établir un code PIN distinct du code à 6 chiffres dont il faut se souvenir mais qui protège les comptes contre le vol de ce type.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂