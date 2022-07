Larmes incluses: la réaction émotionnelle de Sydney Sweeney après avoir reçu deux nominations aux Emmy Awards 2022 pour « Euphoria » et « The White Lotus »

De nombreux acteurs travaillent dur pour obtenir des éloges critiques généraux, gagner des fans, positionner leur nom et, bien sûr, recevoir des prix ou au moins être nominés dans certaines catégories, comme cela est arrivé à sydney sweeneyqui est considéré pour deux prix Emmy.

L’actrice américaine a reçu cette année deux nominations aux Emmy Awards dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle dans une série pour sa participation à « Euphoria » et aussi comme Meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série pour son travail sur « The White Lotus ». Il convient de noter que les deux productions sont des originaux de HBO.

Le fait d’avoir reçu deux nominations pour les récompenses les plus importantes de la télévision américaine marque un moment historique pour l’actrice de 24 ans, puisque c’est le fruit de ses grands efforts, il est donc normal qu’elle ait eu une réaction émotionnelle lorsqu’elle appris la nouvelle ou reçu les félicitations de ses proches.

Sydney Sweeney joue Cassie Howard dans « Euphoria » (Photo : HBO)

LA RÉACTION DE SYDNEY SWEENEY APRÈS AVOIR ÉTÉ NOMINÉE AUX EMMYS 2022

L’actrice sydney sweeney a utilisé son compte Instagram pour publier une vidéo, dans laquelle elle apparaît au téléphone avec sa mère, qui la félicite après avoir appris que sa fille avait reçu deux nominations de la Television Academy. Elle ne put retenir l’émotion et éclata en sanglots.

Dans les images, on voit que l’artiste est dans une voiture, plus précisément sur le siège passager, parlant avec sa mère jusqu’à ce qu’elle verse des larmes. Puis, il assure qu’il doit couper la communication et qu’il l’appellera plus tard.

Dans cette publication qu’il a faite sur les réseaux sociaux, il a également écrit un message de remerciement à ses fans et aux rôles qu’il a joué pour être considéré dans deux catégories différentes pour les Emmy Awards.

« Allez demain ! Un grand merci à la Television Academy pour mes nominations aux Emmy ! C’est un honneur de savoir qu’Olivia et Cassie ont été en contact avec tant de personnes. Je suis très fier de ces deux émissions et reconnaissant à tous ceux qui y ont participé. Mais le plus important, maman, je t’aime, nous avons traversé les hauts et les bas ! »écrit la jeune femme.

QUAND SERA LA CÉRÉMONIE DES EMMY 2022 ?

Autant l’émotion est en surface, autant chaque nominé devra patienter encore un peu pour savoir s’il ramènera finalement la statuette dorée chez lui ou se retrouvera bredouille, même si la satisfaction d’avoir été prise restera de mise. leur travail, ce qui suggère qu’ils sont sur la bonne voie.

Pour cette année, il a été déterminé que le gala pour célébrer le meilleur des productions télévisées aura lieu le lundi 12 septembre.