L’armée israélienne contrôle les chars avec la manette Xbox

Microsoft Xbox Wireless Controller + Cable for Windows - Manette de jeu - sans fil - Bluetooth - noir - pour PC, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox One S

Confort décupléRessentez pleinement l'action grâce aux gâchettes à impulsionTexture du gripSynchronisation parfaite du profil et de la manetteDes sticks réactifs et un BMD amélioré garantissent une précision décupléeLes gâchettes et les boutons sont conçus pour un accès rapideAccès rapide aux touches Menu et