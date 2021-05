L’armée des morts représente-t-elle les problèmes de Zack Snyder avec Warner Bros?

Armée des morts atteint le service de streaming Netflix le vendredi 21 mai et continue de se positionner comme le contenu le plus vu sur la plateforme dans le monde. C’est un film très spécial, car il est du réalisateur Zack Snyder, qui vient reconquérir ses fans avec lui Snyder Cut de Justice League. Nous savons qu’il n’a pas eu la meilleure relation avec Warner Bros.et une théorie récente indique que son nouveau film est une allégorie de ce qui s’est passé. Regardez ce qu’ils disent!

La société de production lui a permis d’effectuer sa coupe de la Ligue de la justice, après avoir été contraint de quitter le projet en 2017, et cela est passé entre les mains de Joss Whedon, qui n’a pas fait un excellent travail. C’est pourquoi les fans du cinéaste ont manifesté à travers les médias sociaux et lors d’événements pour que WB les entende. C’est finalement arrivé et la Justice League de Zack Snyder a vu la lumière, bien qu’ils lui aient dit qu’il n’allait pas faire partie de l’univers étendu de DC..

Malgré la demande des fans de continuer avec la vision de Snyder, ont reçu des réponses négatives et ont même censuré leurs propres acteurs pour qu’ils ne le mentionnent plus. Zack il se référa avec des mots durs: « Warner Bros ha sido agresivamente anti-Snyder. ¿Qué puedo decir? Claramente, no están interesados en mi visión. Pero también diré que desde luego no estaban interesados originalmente en mi visión de la Liga de la Justicia. Sin dudas, tomaron decisiones respecto en ce que ».

Compte tenu de ce contexte, le scénariste et réalisateur Matias Orta a partagé sur son compte Twitter que Army of the Dead est une allégorie du conflit entre Zack et WB: «Dans la vraie vie et dans l’armée, quelque chose de similaire se produit. Les personnes très puissantes obtiennent une personne qu’elles croient pouvoir contenir et qui pourrait aider à atteindre leurs objectifs ambitieux« .

Continuer: « L’individu s’avère être plus qu’on ne le croyait: il s’échappe, crée un groupe de fidèles fidèles et se fraye un chemin, sans aucune impositions.. Il prend un espace destiné au spectacle et à l’argent et s’érige en maître et seigneur. De là, il parvient à attirer l’attention du monde « . La théorie se termine comme ceci: « Personne ne peut l’arrêter: l’individu est fort, très bien entouré et sait ce qu’il veut. Il est accompagné d’une femme qui est un lieutenant fidèle dans ce microcosme, et les deux attendent un enfant « .

Après tout ce qui s’est passé Snyder et sa confrontation avec le producteur a parlé avec Uproxx et également condamné: «C’était merveilleux de terminer ma coupe de la Ligue de la justice, mais Warner Brothers a continué à me torturer pour quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas l’aider. Je ne sais pas pourquoi je leur fais mal, honnêtement je n’essaye pas de l’être « . Suite à ces mots, la théorie est intéressante et peut être fidèlement adaptée à Armée des morts.