L’Armée des morts de Zack Snyder obtient la toute première sortie en salles de Netflix

LEPAGE VINTAGE Montre Omega Seamaster petite seconde 1948 Ref. 2576 35 mm

Les bases Lancée en 1948 juste après la guerre, la ligne Seamaster est la toute première famille de montres Omega. Un mélange de technologies éprouvées et d'esthétique soignée qui a conquis le monde de l'horlogerie. Omega fut le principal fournisseur de l'armée britannique qui combattit surtout sur le front occidental en France et en Belgique. Ce modèle a fait couler beaucoup d'encre tout récemment. En effet, pour fêter son 70 ème anniversaire Omega a lancé une superbe réédition de ce modèle en série limitée à 1948 pièces la référence 511.12.38.20.02.001 On vous dit tout Cette monte en acier est une pièce rare et collector, elle est dans 'son jus', authentique et magnifiquement patinée, nous avons juste dû modifier son bracelet. Son mouvement automatique Omega Calibre 342 est un moteur fiable et robuste ce qui explique aussi sa popularité auprès des collectionneurs et des amateurs que nous sommes. Les secondes s'égrènent dans un compteur décentré à 6h Le package Cette montre d'exception vous sera livrée dans un pochon de révision Omega. Son bracelet et sa boucle ne sont pas d'origine mais son look vintage lui sied bien. Elle a été authentifiée et révisée par nos experts et bénéficie à ce titre de la garantie Lepage Vintage 1 an.