L’Armée des morts de Zack Snyder comprend un œuf de Pâques coupé Snyder de niveau supérieur

Armée des morts a un grand Ligue de justice Œuf de Pâques. La découverte a été faite plus tôt cette semaine lorsque les premières images du prochain film de Zombie Heist de Snyder ont été dévoilées. À l’époque où le réalisateur travaillait sur Armée des morts, le Snyder Cut était quelque chose que personne, même le réalisateur lui-même, n’aurait jamais pensé voir le jour. Les fans ont gardé la foi, mais cela semblait impossible. Après avoir terminé la production de son projet Netflix, Warner Bros. l’a approché pour faire du Snyder Cut une réalité.

Zack Snyder a révélé les premières images de Army of the Dead et il n’a pas fallu longtemps aux fans pour remarquer quelque chose de très familier sur une image. L’image principale du film qui a été partagée présente le casting alors qu’ils entrent dans un coffre-fort rempli d’argent et d’autres armes. En y regardant de plus près, on peut voir quelques bidons en arrière-plan. Bien que la plupart des gens les regardent simplement, ou ne les remarquent même pas du tout, ils ont une signification particulière pour le mouvement Release the Snyder Cut.

Bien avant la coupe Snyder de Ligue de justice a été officiellement confirmé, le réalisateur taquinerait son existence. Dans une publication sur les réseaux sociaux de décembre 2019, Snyder a partagé les boîtes de conserve de film contenant sa version du film DC, ce qui a enthousiasmé les fans. Maintenant, il semble que le réalisateur ait littéralement placé sa version de Ligue de justice dans Armée des morts, ou à tout le moins, des boîtes de film qui se ressemblent terriblement. Snyder n’a pas encore commenté l’œuf de Pâques, mais on peut supposer qu’il le traitera à un moment donné.

Le mouvement Release the Snyder Cut est un groupe de fans passionnés de Zack Snyder, il est donc logique qu’ils trouvent immédiatement cet œuf de Pâques particulier dans une image de premier regard. La découverte intervient alors que HBO Max et Snyder se préparent à lancer sa version de Ligue de justice en quatre tranches d’une heure, ce qui en fait une expérience visuelle massive. Bien qu’aucune date de sortie officielle n’ait été annoncée, on pense que le film sera disponible en streaming en mars. En outre, il y a eu des chuchotements sur une éventuelle expérience théâtrale, bien que cela dépendra probablement de la crise de santé publique.

Avec les premières images publiées, Netflix ne tardera pas à publier la première bande-annonce de Armée des morts, qui pourrait très bien abriter d’autres œufs de Pâques pour les fans de Zack Snyder. 2021 s’annonce comme une excellente année pour le réalisateur et ses fidèles partisans, qui attendent depuis des années pour voir ses deux projets à venir. Vous pouvez vérifier Justice League de Zack Snyder Oeuf de Pâques ci-dessus, grâce à le compte Twitter What’s on HBO Max. Pour voir les cartouches de film, assurez-vous de cliquer et de développer l’image de premier regard de Armée des morts.

Sujets: Army of the Dead, Justice League, Snyder Cut