L’armée de trolls chinois a donc censuré le coronavirus en ligne

Depuis les premiers mois après l’explosion de la pandémie de Coronavirus La Chine a été accusée de manipuler des informations circulant non seulement à l’extérieur du pays, mais aussi parmi ses propres citoyens. Les accusations sont vite passées hors des projecteurs pour faire place à une véritable gestion de l’urgence dans le monde mais aujourd’hui, environ un an après le déclenchement de la pandémie en Chine, un rapport de ProPublica et du New York Times revient pour pointer du doigt Pékin, accusé d’avoir mis en place une machine de manipulation de la pensée sur les réseaux sociaux faite par une armée de salariés pour répandre la désinformation et réprimer la dissidence en ligne.

Les deux journaux affirment avoir obtenu des documents montrant comment le gouvernement chinois a activé un système de contrôle de l’opinion publique composé de censure et d’ingérence. Au moment de la mort du médecin Li Wenliang, qui a d’abord mis en lumière le nouveau coronavirus d’alors, aux journaux et aux plateformes sociales l’ordre a été donné de ne pas couvrir l’actualité avec des notifications push sur les smartphones des citoyens et de retirer progressivement son nom de la liste des sujets les plus discutés en ligne. Pékin aurait « embauché une armée de commentateurs pour inonder les réseaux sociaux de bavardages et de distractions massives », recommandant à chacun « de ne pas s’exposer en révélant son identité et d’obtenir les résultats requis sans se montrer ».

Les premières allégations contre la Chine remontent à mars de cette année, lorsque le gouvernement du pays a été accusé de censurer le contenu des coronavirus sur les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie. À l’époque, les chercheurs de Citizen Lab parlaient de filtres de suppression qui supprimaient les messages contenant certains mots-clés, mais les types d’interventions évoqués par ProPublica et le New York Times sont plus complexes. Les deux journaux parlent de des milliers de directives différentes ont quitté les bureaux du gouvernement au fil des mois, chacun étant conçu pour contrôler des secteurs spécifiques de la machine de propagande du pays: le contenu et le ton de l’actualité rapportés aux actifs de milliers de trolls payés étouffer les conversations les plus insidieuses en les inondant de matériel inoffensif, jusqu’à l’utilisation des forces de sécurité employées pour silence dissidence.

Selon les 3200 directives et 1800 notes internes analysées indépendamment par les deux journaux, un système de complexité difficile à décrire, qui comprend des systèmes de paiement calibrés sur la quantité et le type de contenu distrayant publié par ceux qui ont participé au programme et un système de points pour évaluer la capacité des plateformes à s’adapter à ce qui est attendu d’elles. Comme l’a expliqué le fondateur de China Digital Times à ProPublica, « Il ne s’agit pas seulement de censurer le contenu. C’est un appareil puissant, capable de créer à partir de zéro toute une façon de percevoir un fait ou un événement, et de diriger ce récit vers n’importe quel est l’objectif fixé « . Quelque chose «qu’aucun autre pays n’a disponible», et que la Chine utiliserait pour changer la perception de la pandémie à l’intérieur des frontières nationales dès janvier, puis relâcher l’emprise dans les mois suivants.